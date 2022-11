Bóc thành công u sợi tuyến vú hiếm gặp ở bé gái

Trước đó, bé gái đi khám và phát hiện u vú phải vào 1 năm trước. Khối u không đau nhưng phát triển nhanh làm vú bên phải của bệnh nhân (BN) to gấp đôi bên trái. Do dịch Covid-19, gia đình không cho bé đi khám được. Đến khi vú bên phải to quá cỡ làm hạn chế sinh hoạt, vận động và thẩm mỹ của bé, gia đình đưa tới BV Nhi đồng 2 khám và điều trị.

Tại BV, BN được siêu âm vú, phát hiện u vú phải kích thước 15 cm, u dạng đặc, ranh giới rõ. Qua hội chẩn, các bác sĩ (BS) quyết định cắt u. BN được Th.S-BS Lê Thọ Đức tiến hành phẫu thuật cắt u với đường mổ giấu sẹo. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, BS Đức đã cắt trọn u và khâu thẩm mỹ vết mổ. BN tỉnh ngay sau mổ, được về lại khoa, ăn uống bình thường và xuất viện ngày hôm sau.

“Trước đó, BV đã phẫu thuật nhiều BN u vú nhưng trường hợp này là u lớn nhất mà tôi gặp”, BS Đức nói. Tại thời điểm phẫu thuật, khối u vú khổng lồ gây chèn ép toàn bộ nhu mô vú bình thường. Sau khi u được lấy, vú bên phải xẹp lại.

“Đối với u sợi tuyến vú, sau phẫu thuật, BN nên hạn chế hoạt động gắng sức từ 6 - 8 tuần và mặc áo ép hoặc áo lót thể thao trong 4 - 6 tuần để giảm thiểu sưng, đau”, BS Đức tư vấn.





U sợi tuyến vú là u lành tính, có thể gặp ở một bên hay cả hai bên vú. U phát triển chậm, không có triệu chứng, đôi khi có thể gây đau hoặc không. Đối với trường hợp u sợi tuyến vú khổng lồ ở BN này rất hiếm gặp, dễ gây nhầm lẫn giữa u sợi khổng lồ và phì đại tuyến vú ở trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, phì đại ở trẻ vị thành niên thường là hai bên vú, do đó ê kíp BS đã nhận định đây là u sợi tuyến.

Chẩn đoán u sợi tuyến vú ở trẻ em chủ yếu là siêu âm, siêu âm là cận lâm sàng, không xâm lấn, để thuận tiện phát hiện và chẩn đoán hiệu quả u tuyến vú. Các cận lâm sàng khác như sinh thiết u, MRI, CT… Tuy nhiên, tất cả các bước cận lâm sàng này ít sử dụng để chẩn đoán bệnh lý ở trẻ em.

U sợi tuyến khổng lồ có thể thay thế và chèn ép mô vú bình thường, ban đầu chúng có thể bị nhầm với mô bình thường. Theo đó, các BS khuyến cáo u sợi tuyến vú nếu có kích thước nhỏ có thể theo dõi; nếu u gây đau, phát triển nhanh gây lo lắng, ảnh hưởng tới thẩm mỹ thì tiến hành phẫu thuật cắt bỏ u. Chẩn đoán sớm khi u nhỏ thì đường mổ nhỏ không để lại sẹo, không cần phải tạo hình vú sau phẫu thuật.