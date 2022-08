Britney Spears từng muốn trốn khỏi Mỹ vì bị cha ruột kìm kẹp

Tối 28.8 (giờ địa phương), Britney Spears gây xôn xao với một đoạn ghi âm dài 22 phút chia sẻ về quá trình chịu đựng sự quản thúc cực đoan của cha ruột - ông Jamie Spears. Theo Variety, ban đầu video (chỉ có âm thanh, không có hình ảnh) được đăng lên YouTube với một liên kết được chia sẻ trên tài khoản Twitter của nữ ca sĩ 41 tuổi. Tuy nhiên, sau ít giờ đăng tải, đoạn âm thanh này không còn xuất hiện công khai. Dù vậy, những chia sẻ của chủ nhân hit Toxic nhanh chóng được lưu lại và xuất hiện trên các trang tin tức, mạng xã hội.

Trong đoạn âm thanh gây xôn xao dư luận, Britney Spears tiết lộ trong thời gian bị cha kiểm soát, cô từng có một mối quan hệ bí mật và suýt bỏ trốn sang một đất nước khác với người đàn ông giấu tên. Giọng ca 8X chia sẻ: “Chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ và chỉ việc rời đi. Đó là một mối quan hệ bí mật. Thế nhưng, nỗi sợ lớn nhất của tôi đó là bố tôi sẽ làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ra nước ngoài và họ tìm được tôi? Tôi chắc rằng họ sẽ nhốt tôi lại, thực sự làm tổn thương tôi”. Chủ nhân hit Baby One More Time chia sẻ cô đã tiết lộ câu chuyện này với trợ lý riêng khi ở cánh gà. Lúc ấy, người trợ lý đã nói với nữ ca sĩ: “Em đang đùa tôi sao, Britney? Cha của em sẽ không bao giờ làm vậy với em”. Tuy nhiên, trợ lý này đã sai. Trên thực tế, sao phim Crossroad đã phải chịu đựng khoảng thời gian đen tối vì bị cha ruột kiểm soát toàn bộ cuộc sống của mình, còn các thành viên khác trong gia đình chẳng mảy may nghĩ đến chuyện giúp đỡ cô.

Giọng ca Lucky cho biết sự khởi đầu của quyền bảo hộ thực sự khó hiểu, có một phụ nữ đã vạch ra kế hoạch cho cha cô và mẹ cô đã ở cạnh tiếp tay cho kế hoạch ấy. Trước đêm bắt đầu quyền bảo hộ, có hơn 200 tay săn ảnh trước cửa nhà đang quay phim chụp hình Britney trong khi một chiếc xe cứu thương được gọi tới để đưa cô đi. “Tất cả đã được dàn xếp. Trong người tôi không hề có chất gây nghiện, không hề có cồn, không có gì. Đó là sự lạm dụng thuần túy và tôi thậm chí còn không thực sự được chia sẻ một nửa những gì đã diễn ra”, ngôi sao sinh năm 1981 nhớ lại.

Đoạn ghi âm lặp lại phần lớn những tuyên bố mà Britney Spears đưa ra trước tòa về cha mình, về quyền bảo hộ: cô bị ép đến một trung tâm điều trị tâm thần, buộc phải làm việc và tham gia hàng loạt chuyến lưu diễn, bị cấm giao lưu với bạn bè, bị người thân theo dõi, không có quyền lên tiếng… “Điều tôi nhớ nhất chính là sự kiểm soát của bố tôi. Ông ấy thích kiểm soát tất cả mọi thứ liên quan đến tôi”, giọng ca 41 tuổi bộc bạch. Ngôi sao nhạc pop kể cô không được biểu diễn như cách cô muốn, chỉ có thể làm mọi thứ như một robot và có những màn trình diễn tồi tệ. Nữ ca sĩ chia sẻ đầy cay đắng: “Trong khi người ta tung hô, gọi tôi là siêu sao thì gia đình tôi chẳng xem tôi ra gì”.





Britney Spears cũng lên án sự thờ ơ của những người xung quanh: “15 năm trôi qua, tôi vẫn phải đi diễn, 30 tuổi vẫn chịu sự kiểm soát của cha. Khi tất cả những thứ này diễn ra, mẹ tôi, anh trai tôi, bạn bè tôi đều chứng kiến và họ chẳng làm gì cả”. Sao nữ cũng bày tỏ nỗi bức xúc khi mẹ ruột và em gái không ủng hộ, giúp đỡ cô trong khi người hâm mộ lại không ngừng đấu tranh cho quyền lợi của cô bằng chiến dịch #FreeBritney. “Điều khiến tôi khó hiểu nhất chính là khi những người xa lạ đang đấu tranh ngoài kia vì tôi thì mẹ và em gái tôi chẳng làm gì cả. Tôi nghĩ họ âm thầm tận hưởng việc tôi trở nên xấu xa hay tôi mắc lỗi… Đó là điều làm tôi tổn thương. Tại sao gia đình tôi có thể để chuyện này diễn ra lâu như vậy?”.

Thậm chí, Britney Spears thừa nhận cô còn giận mẹ ruột (Lynne Spears) hơn cả. Nữ ca sĩ tố bà Lynne luôn tỏ ra thờ ơ, vô tội khi được phóng viên liên lạc, không giúp đỡ con gái dù thừa khả năng gọi cho cô một luật sư. “Mỗi lần tôi tự mình liên hệ với luật sư, điện thoại của tôi sẽ bị tịch thu”, Britney kể lại.

Tháng 11.2021, Britney Spears thoát khỏi quyền giám hộ của cha ruột sau 13 năm. Giờ đây, cô đã có thể tận hưởng cuộc sống tự do, tự định đoạt sự nghiệp, cuộc sống cá nhân dù vẫn vướng vào một số rắc rối pháp lý với cha ruột.

Tháng 6 vừa qua, người đẹp kết hôn với bạn trai Sam Asghari. Cô cũng vừa ra mắt ca khúc Hold Me Closer và bày tỏ lòng biết ơn khi được hợp tác với huyền thoại Elton John. Ngôi sao 8X khép lại phần chia sẻ của mình: “Nếu bạn cũng là một người hướng nội và kỳ quặc như tôi, người luôn cảm thấy lẻ loi và cần nghe một câu chuyện như thế để cảm thấy không đơn độc, hãy nhớ điều này: Cuộc sống của tôi cũng chẳng hề dễ dàng và bạn không đơn độc”.

Hôm 29.8, sau những chia sẻ của Britney Spears, Lynne Spears đăng tải bài viết trên Instagram, khẳng định mình luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ con gái và chưa bao giờ quay lưng với cô.