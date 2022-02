BroLand phát triển kinh doanh dự án Thành phố Lễ hội Phúc An Asuka Châu Đốc

Sự kết hợp bảo chứng chất lượng

Mở màn 2022, thị trường BĐS An Giang và miền Tây đón tin vui khi Công ty CP Phát triển BĐS Trần Anh Châu Đốc (Trần Anh Group) và Công ty CP BĐS BroLand miền Tây (BroLand Property) bắt tay hợp tác phát triển KĐT mới cao cấp hàng đầu khu vực - Thành phố Lễ hội Phúc An Asuka.

Cái bắt tay bảo chứng chất lượng giữa BroLand miền Tây và Trần Anh Châu Đốc

Trần Anh Group là thương hiệu tập đoàn BĐS giàu kinh nghiệm với nhiều dự án quy mô, chất lượng tại TP.HCM và miền Tây.

Trong đó Phúc An Asuka (tên pháp lý là KĐT mới Thành phố Lễ hội) được dồn tâm huyết để Trần Anh Group ra mắt ấn tượng tại An Giang, nên được chú trọng quy hoạch, xây dựng, kỹ lưỡng chọn nhà phát triển, không chỉ mang lại trải nghiệm tốt nhất, mà còn kiến tạo không gian sống đẳng cấp, xứng tầm.

Sau thời gian nghiên cứu, Trần Anh Châu Đốc đã tin tưởng chọn BroLand Miền Tây làm nhà phát triển kinh doanh Phúc An Asuka.

BroLand Property là đơn vị phân phối BĐS uy tín, với dàn lãnh đạo bản lĩnh cùng đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết và đam mê. Chỉ sau thời gian ngắn, BroLand có mặt rộng khắp Đà Nẵng, miền Nam, miền Tây, trở thành nhà phát triển nhiều dự án BĐS cao cấp, quy mô.

Sở hữu thế mạnh tiếp thị đa kênh khách hàng, phân phối đa dạng loại hình ở Tây Nam Bộ, BroLand miền Tây chiếm trọn niềm tin đông đảo khách hàng, nhà đầu tư, với sản phẩm chất lượng, pháp lý đầy đủ và thanh khoản cao.

Động lực mới cho TP.Châu Đốc

An Giang là địa phương có nhiều dư địa, nhanh chóng chuyển mình với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện hiện đại. Các DA trọng điểm như cầu Vàm Cống, tuyến tránh Long Xuyên - Châu Đốc, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng… đang tạo đà địa phương bứt phá mạnh mẽ.





Trong khi đó, BĐS lại đang chưa tương xứng tiềm năng, thiếu những DA đầu tư bài bản, cao cấp để đáp ứng nhu cầu, mức sống ngày càng cao. Vì vậy sự xuất hiện của Phúc An Asuka nhanh chóng tạo tiếng vang lớn, thu hút nhà đầu tư khắp nơi.

Phúc An Asuka quy mô 66 ha, quy hoạch khép kín với không gian sống đẳng cấp, sang trọng. DA sở hữu vị trí đắc địa trung tâm P.Vĩnh Mỹ với các tuyến giao thông huyết mạch; phía Tây Bắc giáp đường tránh QL91; Đông Bắc giáp đường Tôn Đức Thắng, Đông Nam giáp đường Mậu Thân.

Đặc biệt, Phúc An Asuka có tọa độ vượng phong thủy - đắc tài lộc đáng mơ ước khi gần tâm điểm hành hương Miếu Bà Chúa Xứ linh thiêng. Do đó, thành phố lễ hội lồng ghép ý tưởng thiết kế kiến trúc phong cách Nhật Bản tinh tế và độc đáo, với kỳ vọng Phúc An Asuka trở thành biểu tượng mới ấn tượng tại Châu Đốc.

DA gồm nhà phố, biệt thự xây sẵn cao cấp, cùng hàng chục tiện ích: vườn Nhật Bản, công viên, club house, hồ bơi, trung tâm thương mại, shophouse, trung tâm y tế, gym - spa, an ninh 24/7… tạo nên KĐT đồng bộ và văn minh.

Đặc biệt, DA dành đến 7 ha cho tiện ích và công viên nội khu, mật độ cây xanh cao, không gian thoáng đãng tạo bầu không khí trong lành, là chốn an cư, nghỉ ngơi lý tưởng cho cư dân.

Cùng với cái bắt tay của hai tên tuổi BĐS lớn BroLand và Trần Anh Group, Phúc An Asuka được kỳ vọng là nơi đáng sống bậc nhất TP.Châu Đốc và là khoản sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư.