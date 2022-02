Cuối 2021 đầu 2022 là một khoảng thời gian đáng nhớ khi Bữa Ăn Trọn Vẹn chính thức chạm đến cột mốc 1.000.000 bữa ăn được gửi trao đến trẻ em kém may mắn, các hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cột mốc này là minh chứng tái khẳng định GREENFEED luôn đề cao các giá trị xã hội và xem trọng sứ mệnh lan toả những bữa ăn lành ngon đến với cộng đồng nói chung và trẻ em Việt nói riêng.

Hoạt động nhanh chóng “ghi điểm” với người tiêu dùng với hoạt động vẽ tranh/ chụp ảnh đầy thú vị. Với cách thức tham gia đơn giản, chỉ cần chia sẻ ảnh trên trang mạng xã hội cá nhân cùng hashtag, người tiêu dùng đã cùng tham gia gửi trao Bữa Ăn Trọn Vẹn đến cho các em nhỏ kém may mắn, tiếp tục lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong năm mới 2022.

Tết - cũng là khoảng thời gian tinh thần “tương thân tương ái” nở rộ, nếu có cơ hội thì bất cứ ai cũng sẽ mong muốn chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, giúp cộng đồng ai cũng có thể chạm một cái Tết “nhiệm màu” và ấm áp nghĩa tình. Đó chính là lý do Bữa Ăn Trọn Vẹn được triển khai trong suốt 3 năm qua và “Triệu Lành Ngon Bên Nhau – Cùng Chạm Tết Nhiệm Màu” ra đời.

Song song với Bữa Ăn Trọn Vẹn, dịp Tết vừa qua, hoạt động “Cùng G chạm muôn vị Tết" đã được triển khai rộng khắp, thu hút hàng chục ngàn người tham gia quét QR tại điểm “chạm” và đóng góp thêm nhiều bữa ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã có hơn 1.493 điểm "chạm" được triển khai và nhận được sự ủng hộ đông đảo từ cộng đồng.

Bữa Ăn Trọn Vẹn đã được GREENFEED khởi động từ năm 2019, nhằm hưởng ứng các mục tiêu về Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc như đẩy lùi nạn đói, giảm bất bình đẳng…Với điểm đến là những mái ấm tình thương trên cả nước, chương trình tập trung nâng cao chất lượng bữa ăn của trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm đến của chương trình là những mái ấm trên cả nước, nơi những trẻ em kém may mắn vẫn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận nguồn thực phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng. Hằng tuần, chương trình Bữa Ăn Trọn Vẹn thực hiện trao tặng những sản phẩm từ bộ ba thương hiệu G Kitchen, WYN, MAMACHOICE đến các mái ấm được GREENFEED bảo trợ. Với nguồn thực phẩm là thành quả của chuỗi thực phẩm lành 3F Plus (Feed - Farm - Food - Plus), chương trình đã và đang góp phần cải thiện dinh dưỡng trong từng bữa ăn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống trong quá trình phát triển của các em.

Sau 3 năm triển khai, bên cạnh chiến lược không ngừng mở rộng quy mô và chạm đến nhiều nhóm cộng đồng hơn nữa thì GREENFEED vẫn luôn không quên giữ vững giá trị cốt lõi, hướng đến 1 mục tiêu duy nhất: tạo dựng những tác động tích cực và giá trị nhân văn cho cộng đồng. Đây cũng chính là chiếc “kim chỉ nam” giúp tập đoàn cũng như Bữa Ăn Trọn Vẹn đạt được những thành công mới, không ngừng khẳng định cam kết nâng cao chất lượng bữa ăn và mang đến niềm vui cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn: Thông tin dịch vụ