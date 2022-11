Bức xúc vì TP.HCM thiếu trầm trọng bãi đậu xe

Bãi đậu xe thiếu từ đường tới bệnh viện

Tham gia gửi câu hỏi về chương trình, cử tri Phạm Khang cho biết các tài xế thường xuyên phải chạy vòng vòng trên đường tìm chỗ đậu, nhất là tại khu vực trung tâm hoặc xung quanh các bến cảng. Việc chạy xe vòng vòng trên đường vừa gây nguy cơ ùn tắc giao thông, vừa gia tăng chi phí cho người dân và doanh nghiệp (DN) vận tải. Kiếm chỗ gửi xe bên ngoài đã khó, cử tri Thùy Trang bày tỏ bức xúc trước tình trạng đi khám bệnh ở bệnh viện, ngay cả các bệnh viện lớn ở trung tâm TP nhưng cũng rất khó khăn để tìm chỗ gửi xe. Nhiều bệnh nhân hoặc người nhà phải gửi xe ngoài đường với giá rất đắt, từ 20.000 - 30.000 đồng/xe máy mà không phải cứ ra ngoài là có, phải chen chúc rất mất thời gian và công sức.

Trong khi đó, theo cử tri Hồng Ngọc, không chỉ với những công trình cũ khó sửa sai, rất nhiều công trình hạ tầng được xây mới hoặc cải tạo, chỉnh trang lại nhưng cũng không tính toán đầy đủ hạ tầng đậu, đỗ xe cho người dân. Điển hình như tại công viên Bạch Đằng (Q.1), sau thời gian cải tạo, đưa vào sử dụng, nơi đây trở thành điểm vui chơi mới hấp dẫn nhưng không bố trí bãi xe, phát sinh tình trạng người dân dừng, đỗ xe trái phép dưới lòng đường, gây thêm ách tắc ngay trung tâm TP và các tuyến đường lân cận.

Trực tiếp có mặt tại trường quay, ông Phan Văn Trâm, cử tri P.Bến Nghé (Q.1), cảnh báo việc thiếu nghiêm trọng các bãi giữ xe gắn máy, ô tô không chỉ khiến người dân khó khăn và bức xúc mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Thường xuyên đi bộ từ nhà tới đường Nguyễn Huệ (Q.1), ông Trâm dẫn chứng gần như không có tuyến vỉa hè nào có thể đi bộ xuyên suốt. Phần đường dành cho người khuyết tật được bố trí rất đẹp nhưng gần như không ai sử dụng được, do vỉa hè, lòng lề đường đều bị lấn chiếm, hình thành những bãi giữ xe nhỏ tự phát. Cùng với đó, trên địa bàn TP có rất nhiều tuyến đường được các nhà xe lợi dụng để đón/trả khách sai quy định. Xe dù, bến cóc hoành hành vừa ảnh hưởng đến đời sống người dân, vừa cản trở hoạt động kinh doanh của các DN xe khách.

Trả lời các cử tri, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, thừa nhận so với chỉ tiêu quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013, hiện nay, hệ thống bến bãi của TP.HCM mới đạt khoảng 250 ha, tương đương 22% so với tổng diện tích quy hoạch phần bến bãi giao thông tĩnh của TP là 1.146 ha, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân và DN. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông nói chung như hệ thống đường Vành đai, tuyến trục chính, BRT, metro… cũng chưa đáp ứng được so với quy hoạch.

Cần đa dạng nguồn vốn và đột phá chính sách

Lý giải trình trạng thiếu trầm trọng bãi đậu xe, ông Trần Quang Lâm cho biết: Quy hoạch và chủ trương là hợp lý, song thời gian thực hiện các dự án chậm. Một phần do nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông còn hạn chế. Ngay cả những dự án đã được bố trí vốn cũng không đạt như kỳ vọng. Như bến xe tại Hóc Môn, Củ Chi được HĐND TP bố trí vốn từ 2015 - 2016 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, do quá trình triển khai chậm, nhiều vướng mắc.

Trong khi đó, các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa, đối tác công - tư thời gian qua không thu hút nhà đầu tư. Đặc biệt là các bãi xe ngầm lớn, dù có nhiều nhà đầu tư quan tâm đã ký hợp đồng nhưng sau khi nghiên cứu vốn để đầu tư thì gặp rất nhiều khó khăn.

Về giải pháp, theo Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, hiện có 5 bến xe tại Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn… đã được HĐND TP bố trí vốn gần 1.000 tỉ đồng để đầu tư hoàn chỉnh. Từ nay đến 2030, TP dự kiến sẽ đầu tư thêm 4 bến xe, giúp hệ thống bến phục vụ hạ tầng giao thông công cộng (GTCC) cơ bản đầy đủ so với quy hoạch. Với các bãi đậu xe cá nhân, sắp tới, Sở sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống bến bãi, đặc biệt là lồng ghép chỉ tiêu cụ thể tại các dự án phát triển khu đô thị. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư các bến xe mang tính khả thi như thay vì bến xe ngầm thì đầu tư bến xe nổi hoặc bãi đậu xe lắp ghép thông minh.





“Tại khu vực trung tâm, thời gian qua TP đã cho phép thí điểm hệ thống hơn 500 xe đạp công cộng, bố trí khu vực cho người dân để xe gắn máy tại các trạm dừng, nhà chờ xe buýt. Tại nhiều tuyến đường Q.1, Q.3, Q.5, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết cho đậu xe lòng đường. Các bãi đậu xe lắp ghép gọn gàng, hiệu quả cũng chuẩn bị được thí điểm. Rất nhiều giải pháp hỗ trợ đang đồng loạt được triển khai nhằm hỗ trợ chuẩn bị cho tuyến metro số 1 đưa vào khai thác, đồng thời giải quyết tình trạng đậu, đỗ xe trái phép, thiết lập lại an ninh, trật tự giao thông cho TP”, ông Trần Quang Lâm nhấn mạnh.

Đã có phương án “cứu” Bến xe miền Đông mới Liên quan tình trạng BXMĐ mới “ế” khách, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết đã họp cùng các cơ sở để có kế hoạch cụ thể: Về hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ cầu vượt BXMĐ mới, phấn đấu trong 2024 phải hoàn thành. Đường Hoàng Hữu Nam, đường D4 phải hoàn thành vào 2023. Tuyến metro số 1 dự kiến cuối 2023 đưa vào khai thác. Đồng thời, tổ chức giao thông có sự điều phối phù hợp hơn, từng bước hạn chế những xe vận tải hành khách giường nằm và xe trên 30 chỗ vào nội đô, có lộ trình, có thể áp dụng cuối năm nay. Song song, phát triển hệ thống các tuyến xe buýt kết nối: Hiện có 7 tuyến, từ nay đến cuối năm có thêm 2 tuyến và trong năm sau thêm 2 tuyến kết nối với BXMĐ mới. Ngoài ra, yêu cầu Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO) nghiên cứu tiếp tục đầu tư thêm dịch vụ, tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ và có chính sách khuyến mãi, thông tin để người dân biết rõ số tuyến, thời gian và phương thức tiếp cận.

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP.HCM, nêu ý kiến: Cử tri Q.5, Q.6 muốn xây dựng Bến xe Chợ Lớn hiện nhếch nhác thành một công trình thương mại kết hợp bãi xe. Bến xe sẽ có quy mô 3 - 4 tầng, trong đó có khu vực mua sắm, tầng để xe lưu động, đặc biệt là xe buýt, không để xe trên mặt đất như hiện nay. Tuy nhiên theo quy định hiện hành, những công trình này là đầu tư vào bất động sản nên không được hưởng các chính sách ưu đãi cho ngành GTCC.

“TP.HCM là một TP đặc biệt, đã được Quốc hội cho phép thí điểm các chính sách đột phá. TP nên tính toán, đề xuất các chính sách đặc thù áp dụng cho ngành GTVT để xây dựng các mô hình như vậy. Tại Hồng Kông và Singapore, chính quyền cũng thường cho các DN, HTX vận tải phát triển GTCC được kết hợp kinh doanh phụ để lấy nguồn thu bù lỗ hoặc trợ giá. Đây là hình thức trợ giá gián tiếp thay vì trực tiếp như hiện nay”, ông Tính gợi ý.

Đồng tình với hiến kế này, lãnh đạo ngành giao thông TP khẳng định đây là chủ trương mà TP đã và đang nghiên cứu, hợp tác đầu tư kinh doanh tại các bến xe theo mô hình phát triển đô thị định hướng GTCC, đặc biệt tại các bến xe lớn, đầu mối giao thông lớn, các nhà ga metro.

“Sắp tới, Sở GTVT cùng các cơ quan sẽ rà soát các bến xe hiện hữu, kể cả Bến xe miền Đông (BXMĐ) cũ, điều chỉnh quy hoạch cho hợp với kế hoạch phát triển. Trên cơ sở đó, bổ sung chức năng, tiện ích, không hẳn làm bãi xe ngầm mà có thể làm bãi xe nổi, thuận lợi kêu gọi đầu tư. Song song, nghiên cứu các hình thức đầu tư PPP hoặc có thể giao cho Trung tâm GTCC xây dựng đề án đấu thầu khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ… Tiếp tục nghiên cứu nhiều phương thức để thu hút DN tư nhân đầu tư hạ tầng bến bãi cho TP”, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM nhấn mạnh.