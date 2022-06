Bugi giả, quá ‘tuổi’ khiến xe máy chạy hao xăng hơn 15%

Chia sẻ trong khuôn khổ sự kiện “Giải cứu bugi ngập nước” và phát động ATM Bugi tại TP.Hà Nội vừa qua, ông Trần Thanh Kha - Giám đốc NGK Việt Nam cho biết, những chiếc bugi giả và quá niên hạn sử dụng có thể gây ra nhiều rắc rối trong quá trình sử dụng xe như khó đề, chết máy đột ngột, xe chạy yếu nhưng quan trọng hơn là khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều, có thể lên tới 10 - 15% so với bình thường.

Cũng theo ông Kha, ngay cả với bugi xịn người sử dụng xe gắn máy vẫn nên thay định kỳ mỗi năm 1 lần để xe luôn chạy trong tình trạng hoàn hảo nhất. Về bugi giả, từ lâu NGK đã làm việc với các cơ quan chức năng góp phần đẩy lùi hàng giả, hàng nhái từ chỗ chiếm khoảng 20% nay còn dưới 10%. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn khuyến cáo người tiêu dùng cần tỉnh táo chọn địa chỉ uy tín khi thay thế bugi bởi một số hàng nhái gần như không phân biệt được về hình thức bên ngoài chỉ khác biệt ở bên trong.





Giải cứu bugi ngập nước là hoạt động xuất phát từ thực tế mưa lũ và triều cường tại Việt Nam gây ảnh hưởng không nhỏ tới các phương tiện giao thông đặc biệt là xe máy. Tại Hà Nội, ban tổ chức ngoài diễn tập giải cứu còn cấp chứng chỉ cho các thành viên tham dự. Đây cũng chính là đội ngũ tình nguyện viên tham gia vào hoạt động đưa bugi miễn phí từ ATM Bugi tới tận tay những người không may có xe bị ngập nước, đặc biệt là phụ nữ, người lớn tuổi bị hạn chế về kỹ năng , sức khoẻ khi gặp sự cố trong thời tiết mưa bão. NGK cho biết số bugi cung cấp cho dự án ATM Bugi là không giới hạn.

Tại thủ đô Hà Nội, chỉ trong hai tháng 4 và 5.2022, thành phố đã ghi nhận nhiều trận mưa lớn, kéo dài và dẫn đến nhiều điểm ngập. Tiêu điểm là các cơn mưa ngày 16.4, 22-23.5, và trận mưa lớn kỷ lục trong vòng 36 năm ngày 30.5 khiến nhiều tuyến đường ngập từ 30 - 100cm, ùn tắc, nhiều phương tiện bị chết máy do ngập nước, từ xe máy đến xe ô tô các loại. Hoạt động ATM Bugi do NGK triển khai hứa hẹn sẽ góp phần nhỏ hỗ trợ người dân khi lưu thông trên đường không may xe bị ngập nước. Người dân khi gặp sự cố trên có thể liên hệ theo số hotline của nhóm cứu hộ Hà Nội: 0963313004.