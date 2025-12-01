Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Buổi chiều ở Pháo đài Agra: Cuốn sử thi bằng gạch đỏ | Xin chào Ấn Độ - P4
Video Đời sống

Buổi chiều ở Pháo đài Agra: Cuốn sử thi bằng gạch đỏ | Xin chào Ấn Độ - P4

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
01/12/2025 07:54 GMT+7

Sau khi rời Taj Mahal, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Pháo đài Agra – công trình hùng vĩ gắn liền với những thăng trầm của đế quốc Mughal. Từ đây, nhìn sang bên kia sông Yamuna, vẫn thấy bóng dáng Taj Mahal ẩn hiện trong sương mờ. Đây là phần 4 trong series video ‘Xin chào Ấn Độ’.

Nếu Taj Mahal là biểu tượng của tình yêu, thì Pháo đài Agra lại là biểu tượng của quyền lực và lịch sử. Chỉ cách Taj Mahal khoảng 2,5 km, công trình này từng là trung tâm chính trị, quân sự và nơi ở của các hoàng đế Mughal suốt nhiều thế kỷ.

Pháo đài được xây dựng từ thế kỷ 16 dưới thời Hoàng đế Akbar, bằng loại đá sa thạch đỏ đặc trưng của vùng Rajasthan. Bao quanh là những bức tường thành kiên cố cao hơn 20 mét, dài tới 2,5 km, trông ra dòng sông Yamuna. Bên trong là một quần thể gồm cung điện, đền thờ, sảnh tiếp khách và cả những khu vườn lộng lẫy - tất cả hòa quyện giữa phong cách kiến trúc Hồi giáo, Ba Tư và Ấn Độ cổ.

Đi qua cổng Amar Singh - cổng chính hiện nay của pháo đài - tôi cảm giác như đang bước lùi vào quá khứ. Mỗi bức tường, hành lang đều kể lại một phần lịch sử của đế quốc Mughal hùng mạnh. Hướng dẫn viên nói, từ nơi này, Hoàng đế Shah Jahan từng bị con trai mình giam lỏng trong những năm cuối đời. Ông sống cô độc trong cung điện Musamman Burj, ngày ngày nhìn về phía Taj Mahal – nơi yên nghỉ của người vợ mà ông hết mực yêu thương.

Đứng ở ban công nhìn ra xa, tôi thấy Taj Mahal mờ ảo trong làn sương. Cảm giác thật lạ – như thể mọi câu chuyện về quyền lực, tình yêu và mất mát của vương triều Mughal đều đang hòa vào nhau nơi đây.

Buổi chiều ở Pháo đài Agra: Cuốn sử thi bằng gạch đỏ | Xin chào Ấn Độ - P4

"Tôi thật sự rất ấn tượng. Đây là điều mà chắc chắn tôi sẽ không thể thấy được ở Malaysia. Nơi này thực sự khiến tôi khâm phục. Và lịch sử đằng sau nó là điều đáng để tìm hiểu và trân trọng. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè, cho người Malaysia, cho cả bạn bè Đông Nam Á - những người trong khu vực ASEAN - rằng họ nhất định nên đến đây thăm một lần", anh Sein - du khách Malaysia - chia sẻ.

Pháo đài Agra không lộng lẫy như Taj Mahal, nhưng lại có một vẻ đẹp khác – trầm mặc, cổ kính và đầy chiều sâu. Mỗi phiến đá, mỗi ô cửa vòm đều mang dấu ấn của thời gian, của những câu chuyện đã làm nên lịch sử Ấn Độ.

Lúc ra cổng để đi về, chúng tôi gặp một đoàn học sinh người Ấn đang đi tham quan pháo đài. Tôi chỉ các bé 2 chữ tiếng Việt “xin chào” và thế là gặp bất kỳ khách nước ngoài nào các em cũng nói “xin chào”.

Khi rời đi, tôi ngoái nhìn lại bức tường đỏ thẫm đang nhuộm nắng chiều. Nếu Taj Mahal là bài thơ tình bằng đá, thì Pháo đài Agra chính là cuốn sử thi bằng gạch đỏ – kể về quyền lực, bi kịch và sự kiêu hãnh của một đế chế huy hoàng.

Xem thêm bình luận