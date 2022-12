Bưởi Diễn đến TP.HCM vàng rực góc đường: Cây ‘khủng’ 150 trái chưa kịp về, khách đã đặt

Năm ngoái bán “sạch bách”, năm nay hy vọng

Thời điểm này, đi dọc đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM), nhiều người không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những vườn bưởi Diễn vàng rực một góc đường. Năm hết tết đến, nhiều chủ vườn ở đây đã nhập bưởi từ Hưng Yên về từ sớm, rục rịch nhận những đơn hàng đầu tiên.

Đi dọc một đoạn đường gần 2km, những có gần chục điểm bán bưởi Diễn phục vụ cho người dân mua về chưng dịp tết năm nay. Những chậu bưởi tươi tốt, trĩu quả, những trái bưởi vàng óng được bọc lưới cẩn thận, trang trí bắt mắt khiến nhiều khách cảm nhận rõ không khí tết cận kề khi đến vườn.

“Vườn tôi có chậu bưởi khủng nhất, đặc biệt nhất hơn 150 trái đang trên đường về, chưa kịp đến nơi thì đã có khách đặt mua. Đó là mối quen suốt nhiều năm nay! Đây cũng là một điều may mắn, một tín hiệu khả quan khi thời gian này chúng tôi cũng đã rục rịch nhận những đơn hàng của khách" Trịnh Minh Tú (chủ vườn kiểng Minh Tân)

Anh Trịnh Minh Tú (35 tuổi), chủ vườn kiểng Minh Tân trên đường này cho biết năm nay vườn anh nhập về hơn 100 chậu bưởi Diễn từ Hưng Yên. Trong đó, chậu nhỏ nhất chừng 15 trái, chậu lớn nhất cũng hơn 100 trái.

“Vườn tôi có chậu bưởi khủng nhất, đặc biệt nhất hơn 150 trái đang trên đường về, chưa kịp đến nơi thì đã có khách đặt mua. Đó là mối quen suốt nhiều năm nay! Đây cũng là một điều may mắn, một tín hiệu khả quan khi thời gian này chúng tôi cũng đã rục rịch nhận những đơn hàng của khách", anh chủ nói.

Theo anh Tú, năm nay do sản lượng bưởi người nông dân trồng ít hơn so với mọi năm, nên số lượng anh nhập về cũng giảm 20%. Giá cả ở vườn Minh Tân cũng không có sự khác biệt nhiều so với năm ngoái. Tết trước, ngày 30 anh đã bán “sạch bách”, nên chủ vườn hy vọng năm nay cũng như thế để có một năm mới ấm no.

Quảng cáo

Mở vườn kiểng này hơn 5 năm, tuy nhiên anh Tú giới thiệu cả gia đình anh đã có truyền thống bán và kinh doanh các loại cây cảnh hơn 30 năm. Năm nay, bên cạnh bưởi Diễn, anh cũng kinh doanh thêm các loại quất, lan, trạng nguyên… Đặc biệt, hoa trà my năm nay vườn anh bán lần đầu tiên để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách.

Đến tham quan vườn bưởi của anh Tú, ông Phan Hiền Nhân (56 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) nói rằng hầu như năm nào thời điểm này ông cũng ghé vườn để tham quan và chọn được một chậu ưng ý.

“Lúc này bưởi mới nhập về, tôi có nhiều sự lựa chọn. Năm nay tôi định mua chậu 30 - 40 triệu thôi, trưng ở nhà đón năm mới cho sung túc. Riêng tôi là tôi thích bưởi này thôi, không thích mai, đào, lan gì. Cái gu tui nó vậy!”, ông Nhân nói.





Nhập bưởi ít, nhưng vẫn hồi hộp

Cách vườn của anh Tú không xa, là vườn bưởi Diễn của gia đình ông Cao Văn Nở (72 tuổi). Năm nay, ông cùng con trai nhập hơn 70 chậu bưởi lớn nhỏ khác nhau về bán cho dịp tết, trong đó giá của các chậu dao động từ 3,5 triệu - 50 triệu đồng tùy loại.

Chỉ vào chậu bưởi đặc biệt nhất tại vườn có cột một con gà lôi phía dưới, ông giới thiệu chậu này có gần hơn 200 trái bưởi, bán giá 50 triệu đồng. “Chậu này có người trả 45 triệu mà tôi vẫn chưa chịu bán vì bán vậy là sát giá rồi. Để con gà ở đó vừa làm kiểng, tết có thể thịt luôn nếu khách thích”, cụ ông cười, nói vui.

Năm nay, ông Nở nhận định sức mua chậm hơn so với mọi năm. Dự đoán được điều này, số lượng bưởi mà ông nhập về cũng giảm. Ông vẫn đang hồi hộp hy vọng sẽ có nhiều đơn hàng trong thời gian tới, có thể bán hết sạch như năm ngoái.

Quảng cáo

“Năm nay sức mua có vẻ giảm, nhưng cũng không nói trước được bởi giờ còn sớm. Hy vọng là từ đây tới 30 tết bán sạch hết để cả có một năm mới đủ đầy" Bà Hoàng Thị Minh (Chủ vườn kiểng Thanh Giang)

Đó cũng là tâm trạng của bà Hoàng Thị Minh (45 tuổi) chủ vườn bưởi Thanh Giang kế bên. Nếu như năm ngoái, bà Minh cùng con trai nhập về hơn 150 chậu bưởi có kích thước vừa và nhỏ, thì năm nay vườn chỉ nhập về 30 chậu to, nhỏ khác nhau.

Bà giới thiệu những chậu nhỏ tại vườn tầm 25 - 30 trái, chậu lớn hơn khoảng 40 - 50 trái, có chậu khủng. Giá chủ yếu dao động ở mức 7 triệu - 75 triệu. Chỉ vào chậu bưởi lớn nhất có dán bảng đã có khách đặt, chủ vườn cho biết nó đã được bán với giá 75 triệu đồng. Hiện vườn còn khoảng 3 - 4 chậu tương tự.

“Năm nay sức mua có vẻ giảm, nhưng cũng không nói trước được bởi giờ còn sớm. Hy vọng là từ đây tới 30 tết bán sạch hết để cả có một năm mới đủ đầy. Cả nhà tôi từ quê vào đây từ những năm 2000, gắn bó với vườn cũng hơn chục năm nên xem đây là cái nghiệp của mình", bà Minh bày tỏ.

Poll TNO Bạn có mua bưởi Diễn chưng tết năm nay?