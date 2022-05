Buổi giới thiệu Summer Game Fest sẽ tổ chức vào tháng 6

Theo Engadget, tuy sự kiện E3 không được tổ chức trong năm nay, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có nhiều tin tức đáng mong đợi về các trò chơi vào tháng 6. Buổi giới thiệu Summer Game Fest hàng năm lần thứ 3 sẽ diễn ra theo hình thức livestream vào ngày 9.6 lúc 1 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), 3 ngày trước sự kiện của Xbox và Bethesda.

Như thường lệ, Geoff Keighley – người sáng lập The Game Awards – sẽ chủ trì buổi lễ kick-off của Summer Game Fest (Summer Game Fest Kick Off Live). Sự kiện được mong đợi mang đến những thông báo mới về các trò chơi, những buổi ra mắt trên khắp thế giới và những cái nhìn mới mẻ về các tựa game sắp phát hành. Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, sự kiện Day of the Devs lâu đời sẽ kết hợp với Geoff Keighley để mang đến Day of the Devs: Summer Game Fest Edition, sự kiện này đánh dấu kỷ niệm 10 năm của Day of the Devs, bắt đầu là sự hợp tác giữa Double Fine và Iam8bit vào năm 2012, đồng thời mang đến những điểm sáng của một loạt các trò chơi độc lập khác cho người hâm mộ.





Người hâm mộ có thể xem Summer Game Fest trên nhiều nền tảng, bao gồm YouTube, Twitch, Twitter và Facebook. Đặc biệt lần đầu tiên, cộng đồng sẽ có thể xem sự kiện Summer Game Fest Kick Off Live (và The Game Awards vào tháng 12) tại các rạp chiếu IMAX ở Mỹ, Canada và Vương quốc Anh. Nếu muốn thưởng thức các đoạn giới thiệu của những trò chơi sắp ra mắt trên màn ảnh hoành tráng của IMAX, người hâm mộ có thể mua vé tham dự Summer Game Fest vào ngày 12.5.

“Trò chơi điện tử là hình thức giải trí mạnh mẽ, nhập vai và ngoạn mục nhất trên thế giới, vì vậy việc đưa chúng đến với người hâm mộ bằng rạp IMAX, là điều rất hợp lý,” Keighley cho biết trong một tuyên bố.