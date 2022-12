Buôn lậu 200 iPhone trị giá 3,2 tỉ đồng qua sân bay Đà Nẵng

Chiều tối 21.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu iPhone từ Hồng Kông về Đà Nẵng với 200 iPhone trị giá 3,2 tỉ đồng. HĐXX tuyên phạt Trần Đình Việt (36 tuổi, ngụ Q.Tây Hồ) 9 năm tù, Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, cùng TP.Hà Nội) 7 năm tù, cùng tội buôn lậu.

Theo cáo trạng, tháng 8.2017, Việt thuê "cò" lập Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Tiến Mạnh với giá 5 triệu đồng, nhằm nhập khẩu iPhone từ Hồng Kông về Việt Nam.

Việt thuê, trả lương cho Cường 15 triệu đồng/tháng. Việt liên hệ một người ở Hồng Kông mua iPhone nhưng yêu cầu ghi thông tin hàng hóa là bộ lưu điện nhằm trốn thuế.

Việt chỉ đạo Cường dùng pháp nhân Công ty Tiến Mạnh để làm thủ tục hải quan nhập khẩu. Cường biết hàng hóa là điện thoại iPhone núp bóng bộ lưu điện nhưng vẫn tiếp tay, liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Đà Nẵng để làm thủ tục nhập khẩu.

Tháng 9.2017, lô hàng 200 chiếc iPhone được thông quan thì bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ.

Ngoài ra, Việt còn khai nhận đã dùng pháp nhân Công ty Tiến Mạnh, 4 lần nhập tổng cộng 617 iPhone cũng với thủ đoạn núp bóng bộ lưu điện qua sân bay Đà Nẵng trong tháng 9.2017.





Việt, Cường còn khai nhận trước khi buôn lậu, đã nhờ ông P. (Chi cục Hải quan sân bay Đà Nẵng) giúp đỡ. Ông P. đồng ý, thỏa thuận Việt trả cho P. từ 250.000 - 500.000 đồng/iPhone nhập về, và Cường, Việt đã giao cho P. 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, làm việc với cơ quan công an, ông P. không thừa nhận. Công an TP.Đà Nẵng đã điều tra dấu hiệu đưa và nhận hối lộ nhưng hết thời hạn điều tra vẫn chưa đủ cơ sở kết luận. Do đó, Công an TP.Đà Nẵng đã tách dấu hiệu hành vi đưa, nhận hối lộ thành thông tin tội phạm riêng và ra quyết định phân công Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, điều tra viên thụ lý tiếp tục xác minh.

Đối với L.V.T (36 tuổi), công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, được phân công kiểm hóa 3 lô hàng nhập khẩu của Công ty Tiến Mạnh nhưng không làm đúng quy trình, trách nhiệm được giao. Tuy nhiên, do không đủ cơ sở xác định lô hàng có iPhone nên không đủ cơ sở xử lý hình sự.

Đối với N.H.C (34 tuổi), B.D.H (44 tuổi), nhân viên Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng, giúp 2 bị cáo làm thủ tục chuyển hàng, do không biết bên trong có iPhone, đồng thời trích xuất dữ liệu soi chiếu không phát hiện iPhone nên không có cơ sở xử lý.

Qua định giá, lô hàng 200 iPhone vào năm 2017 buôn lậu qua sân bay Đà Nẵng trị giá 3,2 tỉ đồng.