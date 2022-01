'Búp bê lai' Huening Bahiyyih bị ngó lơ tại buổi họp fan

Hôm 21.1, nhóm nhạc tân binh Kep1er đã có một buổi giao lưu, ký tặng người hâm mộ - Music Art Fansign. Trong đoạn video ghi lại sự kiện, mọi chú ý bắt đầu đổ dồn vào thành viên Huening Bahiyyih, khi cô là người duy nhất không có bất kỳ món quà nào trên bàn.

Theo đó, trong khi các thành viên cùng nhóm đều đang loay hoay tạo dáng với nhiều món quà mà fan tặng thì Huening Bahiyyih lại khá lúng túng và khó xử vì không được tặng quà. Tuy có phần mất tự nhiên và hơi đượm buồn nhưng nữ thần tượng sinh năm 2004 vẫn cố giữ bình tĩnh, gượng cười và tương tác cùng các bạn chung nhóm.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do người hâm mộ của Bahiyyih đã không trúng được vé để tham dự sự kiện ngày hôm đó. Tuy vậy, khi đoạn video ngày càng được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội, cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi và làm dấy lên tranh cãi về vấn đề teamwork (làm việc nhóm) của Kep1er.

Cụ thể, các thành viên Kep1er chỉ tập trung tạo dáng, vô tư trêu đùa cùng fan và dường như không nhận ra vấn đề mà Huening Bahiyyih đang gặp phải. Nhiều người cho rằng nếu trông thấy tình huống của Bahiyyih, các thành viên cùng nhóm nên chia sẻ quà của mình để cô nàng không phải tủi thân và ngượng ngùng như thế. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn nhận ra vấn đề fandom của Kep1er không thật sự đoàn kết và phần lớn là fan only (fan của 1 thành viên duy nhất). Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.





Mọi người để lại bình luận: “Thử đặt mình vào tình huống này đi, tất cả đều được quà, còn riêng mình thì không, sẽ buồn và tủi nhục lắm”, “Chắc chắn là tủi thân lắm nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn”, “Sao nỡ đối xử như vậy với thiên thần của tôi chứ”, “Các bạn khác chơi đồ fan tặng, bạn này nghịch tóc, lau bàn... nhìn thương quá”, “Kể ra 2 bạn bên cạnh cũng thiếu tinh tế, đưa cho bạn món đồ gì đó chơi tạm thì có sao nhỉ. Cứ xúng xính nói cười mà không để ý chị em gì cả”...

Tuy vậy, có ý kiến cho rằng điều này cũng gây khó xử cho các thành viên còn lại. Vì nhóm có xuất phát điểm từ chương trình sống còn Girls Planet 999, người hâm mộ thường chỉ theo đuổi một hoặc vài cá nhân nhất định, việc đưa quà fan tặng cho thành viên khác hiếm khi xảy ra. Tại các buổi giao lưu, fan tặng quà cho người mình yêu thích với mong muốn họ sẽ chụp ảnh với món quà đó, chứ không phải là một thành viên khác.

Nhiều người bày tỏ: “Khó trách mấy thành viên khác lắm”, “Quà do fan only mua mà nghệ sĩ đưa cho người khác dùng thì họ không vui đâu”, “Các thành viên cố tương tác nhiều với bạn ấy cho đỡ tủi thân thì được chứ đưa quà thì không nên”, “Thương thì nói thương thôi, đừng nói trách thành viên khác, phản cảm lắm”, “Đưa quà của fan tặng cho thành viên khác mới là thiếu tinh tế”, “Nhóm này ra mắt là nhờ fan bình chọn nên các thành viên sẽ tự hiểu fan only là chủ yếu”...

Mặt khác, đây không phải là lần đầu tiên “búp bê lai” gặp phải tình huống bị “ngó lơ” trong nhóm. Trước đó, trong buổi phát sóng trực tuyến đầu tiên của Kep1er, khi các thành viên tập trung đọc bình luận của fan và cười đùa với nhau, thì chỉ có Bahiyyih ngồi “bơ vơ”, không xem được bình luận và thiếu đi sự tương tác. Nhiều người cho rằng do nhóm mới thành lập, còn non trẻ nên các thành viên chưa thật sự thân thiết.