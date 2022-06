Ca khúc 'Yet To Come' của BTS đứng nhất bảng xếp hạng Billboards toàn cầu

Ca khúc Yet to Come của BTS, ra mắt người hâm mộ vào ngày 10.6, đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Global Excl.US (xếp hạng các ca khúc trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới dựa vào lượt nghe và lượt bán ra, không tính thị trường Mỹ).

Theo nguồn tin của Korea Herald, trong khoảng thời gian từ ngày 10.6 đến ngày 16.6, tức một tuần bài hát này trình làng, ca khúc nhận được 96,5 triệu lượt nghe và bán được 42.000 bản bên ngoài thị trường Mỹ. Billboard nhấn mạnh, đây là lần thứ 6 nhóm nhạc nam này có ca khúc đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Global Excl.US.

5 ca khúc khác của nhóm từng đạt được vị trí này bao gồm: Dynamite ("xưng vương" từ ngày 26.9.2020, kéo dài liên tục 8 tuần), Life Goes On (từ ngày 5.12.2020, kéo dài 1 tuần), Butter (từ ngày 5.6.2021, kéo dài 5 tuần), Permission to Dance (ngày 24.7.2021, kéo dài 1 tuần) và My Universe (từ ngày 9.10.2021, 1 tuần).





Xếp sau BTS ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Billboard Global Excl.US là ca sĩ Harry Styles với bài hát As It Was. Trước đó, giọng ca sinh năm 1994 giữ vị trí số 1 trong danh sách suốt 10 tuần liên tiếp. Bài hát Running Up That Hill (phát hành năm 1985) của nữ ca sĩ Kate Bush từ vị trí thứ 2 rơi xuống vị trí thứ 3.

Kể từ khi album Proof ra mắt người hâm mộ trên khắp thế giới từ ngày 10.6, nhóm liên tục gặt hái được những thành công ngoài sức mong đợi. Ngày 19.6, Billboard cho biết album của nhóm có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng khi Proof đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Billboard 200 (danh sách này lại đánh giá dựa trên thị trường Mỹ). Theo Korea Herald, BTS là nhóm nhạc/nghệ sĩ Hàn Quốc thứ 6 có tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và đồng thời, nhóm cũng đã có 6 album đứng nhất trong Billboard 200, ngoài Proof là Love Yourself: Tear, Love Yourself: Answer, Map of the Soul: Persona, Map of the Soul: 7 và Be.

Ngày 14.6 (giờ Hàn), BTS thông báo nhóm tạm ngưng hoạt động, các thành viên tách ra để ra mắt sản phẩm âm nhạc cá nhân. J-Hope là thành viên đầu tiên trong 7 chàng trai rời nhóm.