Cà Mau: Hơn 1,3 tỉ USD xuất khẩu thủy sản và phân bón

Ngày 8.12, tại kỳ họp thứ VIII HĐND tỉnh khóa X, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết lĩnh vực chế biến tôm và sản xuất phân bón năm 2022 tiếp tục là điểm sáng của ngành công nghiệp tỉnh.

Cụ thể: sản lượng chế biến tôm ước đạt 200 ngàn tấn, vượt hơn 27% kế hoạch, tăng hơn 11 % so cùng kỳ; sản lượng phân bón ước đạt 1 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,3 tỉ USD. Trong đó: thủy sản (chủ yếu là tôm) đạt hơn 1 tỷ USD USD, bằng 101% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ; phân bón ước đạt 215 triệu USD, bằng 275% kế hoạch, tăng 145% so với cùng kỳ...

Theo ông Huỳnh Quốc Việt, kim ngạch xuất khẩu tăng cao là do khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu ngay sau khi các nước dần kiểm soát được đại dịch Covid-19 và tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do, hoạt động xuất khẩu của tỉnh vào các thị trường chính đều tăng cao so với cùng kỳ, cụ thể: thị trường EU tăng gần 41%, Australia tăng 85%, Canada tăng gần 23%, Hàn Quốc tăng 14%, Nhật tăng hơn 13%..

Ông Huỳnh Quốc Việt thừa nhận, kinh tế của tỉnh Cà Mau tăng trưởng đạt kế hoạch, tuy nhiên thấp hơn bình quân chung cả nước và đứng vị trí 12/13 tỉnh, thành tại vùng ĐBSCL.