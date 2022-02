Ca sĩ Björn Ulvaeus nhóm ABBA chia tay vợ thứ hai ở tuổi 76

Nam ca sĩ nhóm ABBA có hai con với vợ hai Lena Kallersjö hứa sẽ “vẫn là bạn thân với vợ”, tiếp tục tận hưởng những kỳ nghỉ gia đình cùng nhau sau khi chia tay.

Trong một tuyên bố cung cấp cho báo chí Anh, cặp đôi chia sẻ: “Sau nhiều năm tuyệt vời và đầy biến cố, chúng tôi quyết định đi theo con đường riêng của mình. Chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết và sẽ tiếp tục cùng nhau tổ chức sinh nhật cho các cháu của chúng tôi cũng như các ngày lễ khác của gia đình”.

Sự rạn nứt của Björn và Lena diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông bắt đầu làm việc với vợ cũ là nữ ca sĩ nhóm ABBA Agnetha Fältskog (71 tuổi) khi nhóm nhạc Thụy Điển tái hợp, phát hành album đầu tiên Voyage sau 4 thập kỷ và lưu diễn cùng nhau.

Björn có 2 con Linda (48 tuổi), Peter (44 tuổi) với người vợ đầu tiên Agnetha Fältskog, sau đó là hai con gái Emma (​​40 tuổi), Anna (35 tuổi) với người vợ thứ hai Lena.

Năm 19 tuổi, Agnetha đẹp rực rỡ và nhút nhát khi gặp Björn (hơn cô 5 tuổi) là thành viên của một nhóm nhạc dân ca nổi tiếng. Họ kết hôn hai năm sau đó (1971), một năm trước khi ABBA được thành lập. Cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của đôi trai tài gái sắc gặp rắc rối và tan rã.

Năm 1979, trên đỉnh cao danh vọng của ABBA, cặp đôi tuyên bố chia tay trước sự bàng hoàng của người hâm mộ. Một tuần sau khi chia tay, Björn đã hẹn hò với người dẫn chương trình truyền hình Thụy Điển Lena Kallersjö. Cặp đôi gặp nhau trong một bữa tiệc mừng năm mới tại nhà hai người bạn của Björn trong ban nhạc ABBA là Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad.





Năm 1981, Björn và Lena Kallersjö kết hôn, chỉ 6 tháng sau khi được tòa chấp thuận ly hôn với Agnetha. Vào thời điểm đó, Björn và Agnetha mô tả cuộc chia tay của họ là một “cuộc ly hôn hạnh phúc” nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Agnetha sau đó thú nhận rằng cô cảm thấy “buồn”, cần được tư vấn tâm lý.

Nỗi đau chia tay đã trở thành chủ đề trong bản hit The Winner Takes It All. Nhiều năm qua người hâm mộ đã tự hỏi liệu Björn có tàn nhẫn không khi yêu cầu vợ cũ hát lời ca khúc này đầy bi thảm: “Hãy nói cho tôi biết cô ấy có hôn như tôi đã từng hôn anh?”.

Năm 1990, Agnetha kết hôn lần hai với bác sĩ phẫu thuật người Thụy Điển Tomas Sonnenfeld. Cuộc hôn nhân được giữ kín theo yêu cầu của Agnetha, chỉ được công khai sau khi cả hai chia tay 3 năm sau đó.

ABBA do 2 cặp vợ chồng: Björn Ulvaeus-Agnetha Fältskog, Benny Andersson-Anni-Frid Lyngstad thành lập năm 1972, nổi tiếng toàn cầu qua các ca khúc: Happy New Year, Waterloo, Gimme, The Winner Takes It All… Chữ cái đầu tiên của tên 4 thành viên được đặt cho ban nhạc ABBA. Năm 1982 ABBA tan rã sau đó tuyên bố tái hợp vào năm 2016. Cặp Benny Andersson-Anni-Frid Lyngstad kết hôn năm 1978, ly dị năm 1981. Benny Andersson lấy vợ hai là Mona Norklit.