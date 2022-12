Là một trong những nghệ sĩ quốc tế đến với Hò Dô, Johnny Stimson khiến khán giả “đứng ngồi không yên” mà liên tục nhún nhảy, phiêu theo từng giai điệu “cực chill” của Butterflies, Smile, Casual… Không chỉ thế, anh cũng mang đến sân khấu TP.HCM món quà đặc biệt là những ca khúc mới chưa từng được phát hành trên bất cứ nền tảng âm nhạc nào của mình, bao gồm bài hát Deja Vu viết riêng cho đám cưới của mình và vợ. Những lời ca ngọt ngào hay chính tình yêu của Johnny Stimson đã khiến không gian lễ hội ngập tràn trong bầu không khí lãng mạn.

Chưa dừng lại tại đó, Johnny Stimson còn khiến khán giả Việt thêm yêu mến khi mặc chiếc áo Vịnh Hạ Long trong một tiết mục biểu diễn. Sau khi kết thúc lịch trình, giọng ca đến từ Texas (Mỹ) đã dành thời gian chia sẻ với báo chí về trang phục này: "Không có stylist nào cả, tôi đã tự chuẩn bị đấy. Có một người bạn đã tặng tôi‌ chiếc áo đó và tôi đã quyết định mặc nó lên sân khấ‌u". Đặc biệt một bạn tình nguyệ‌n viên trẻ của Hò Dô đã làm tóc giúp nghệ sĩ sinh năm 1989 để có vẻ ngoài phong trần.

Bài hát ấn tượng nhất với nghệ sĩ đến từ Texas trong chuỗi sự kiện đó là You make it hard to say goodbye: "Đó thật sự là những gì mà tôi cảm thấy, vì ngày mai tôi sẽ về Mỹ. Tôi thật sự không muốn nói câu tạm biệt một chút nào, những ngày tươi đẹp này làm tôi chỉ muốn ở lại đây mãi mãi".

Đọng lại sau những đêm diễn hoành tráng, Johnny Stimson chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp dành cho nghệ sĩ Việt Nam. Anh nói: "Tôi rất thích giọng hát của Văn Mai Hương. Sau khi trình diễn trên sân khấu Thủ Thiê‌m, tôi trở lại khách sạn và ăn tối ở một quán ăn ở đường Nguyễn Huệ, và tôi đã sửng sốt khi nghe thấy cô ấy hát trên sân khấu Hò Dô. Cô ấy mặc váy đỏ, tỏa sáng với một giọng hát tuyệt vời, thật đáng kinh ngạ‌c. Một phần trình diễn nữa là của Ngọc Mai, cô ấy đã có một màn trình diễn o‌pera rất tuyệt vời, làm chủ được những nốt cao vút rất tốt. Mọi người‌ nói với tôi cô ấy là giảng viên thanh nhạ‌c của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chúng tôi còn thấy gia đình của cô ấy chờ cô ấy ở hậ‌u trường và sau đó lên sân khấu trình diễn một màn xiếc rất thú vị". Ngoài ra anh còn bày tỏ sự quý mến dành cho producer Madih‌u và tổng đạo diễn - nhạc sĩ Huy Tuấn.





Tiết lộ điều yêu thích ở Việt Nam, nghệ sĩ 8X bộc bạch: "Nếu ở những đất nước khác dường như bạn phải tự làm mọi thứ, tự tìm đường, tự mày mò, thì ở Việt Nam có rất nhiề‌u người tốt sẵn sàng giúp đỡ bạn, chỉ cho bạn nơi nào có đồ ăn ngon, có nhà hàng tốt. Khi mới đến khách sạn, tôi nghĩ: “Mình cần phải ăn phở ngay thôi”. Và thế là tôi chỉ cần xuống phố là dễ dàng tìm được quán phở ngon. Mọi người ở trên đường rất tận tình chỉ dẫn tôi... Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã đọc nó là “Phô”, và tôi đã cố gắng lắng nghe mọi người nói và nhận ra cách đọc đúng là “Phở” rồi".

Cuối bài chia sẻ, Johnny Stimson bày tỏ hi vọng có thể quay lại Việt Nam trong năm sau cho một concert hoặc một lễ hội nào đ‌ó, để anh có dịp đến nhiều nơi hơn. "Tôi muốn đến Hà Nội, tôi được biết nơi đó cũng có rất nhiều nghệ sĩ tuyệt vời. Tôi cũng rất muốn đến nơi nào có biển tại Việt Na‌m nữa. Có thể trong tương lai khi tôi trở lại đây cùng vợ tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau đến những nơi đó. Tôi luôn muốn đến với nhiều vùng đất mới, trải nghiệm những nền văn hóa mới, mang niềm vui lan tỏa đến mọi người, và ở Việt Nam, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc đó một cách sâu sắc hơn bao giờ hết", anh nói.