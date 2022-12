Ca sĩ SOBE nói gì khi bị so sánh với Soobin Hoàng Sơn?

SOBE vừa ra mắt Missing You bắt tay cùng Machiot, là nhà sản xuất âm nhạc đứng sau loạt sản phẩm của Mỹ Linh, Wowy, Đen, JustaTee, Da LAB... Ca khúc mang hơi hướng RnB, là hoài niệm về chuyện tình yêu tan vỡ với nhiều tiếc nuối "đổi thay ta có liệu tốt hơn".

Với SOBE, hát nhạc tình yêu quan trọng là cảm xúc. Anh chia sẻ: “Tuy có ít sự trải nghiệm trong chuyện yêu đương nhưng ca khúc này cũng có những cảm xúc nhất định khiến tôi nhớ lại những rung động của bản thân. Tôi là một người khá nhạy cảm và luôn muốn được chìm đắm trong tình yêu. Tôi dễ bị thu hút bởi lần gặp đầu tiên, nhưng cũng không vì thế mà lựa chọn người yêu vì bề ngoài. Tính cách và nhân cách của một người là điều tôi quan tâm hơn cả”.

Với bài hát này, nam ca sĩ nghĩ rằng ai cũng sẽ có "Missing You" cho riêng mình: "Tình yêu thì không có đúng hoặc sai, điều gì đến là có lý do của nó. Mọi trải nghiệm đều là những món quà thú vị của cuộc sống này. Khi còn ở bên nhau thì chúng ta nên trân trọng, biết sẻ chia và lắng nghe, đừng để bỏ lỡ rồi chúng ta mới thấy nuối tiếc".





Trước đây, SOBE từng bị so sánh phong cách với đàn anh Soobin Hoàng Sơn. Đến giờ, giọng ca 9X tự tin với âm nhạc của mình. Anh nói: “Hiện tại, chắc hẳn mọi người sẽ thấy sự khác biệt và rõ ràng hơn trong cách hát cũng như dòng nhạc của SOBE. Không nên có sự so sánh nào giữa tôi cũng như với các nghệ sĩ khác vì mỗi người đều là một bản thể riêng biệt với những màu sắc riêng trong âm nhạc. Nên sự so sánh như vậy là khập khiễng”.

SOBE tên thật là Bế Ngọc Sơn, sinh năm 1996 tại Hà Nội. Xuất phát điểm là một TikToker với tài khoản có 4 triệu lượt thích, nam ca sĩ xem đó là một bệ phóng tốt giúp mình thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ. Học trò của nhạc sĩ Bùa yêu Phạm Thanh Hà đã hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn tại Digital Seoul Culture Arts University, Hàn Quốc, "bỏ túi" không ít bản cover triệu lượt xem.