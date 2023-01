Các chùa ở TP.HCM tổ chức thả hoa đăng, cầu an đầu năm thế nào?

Cầu an đầu năm là truyền thống văn hóa tâm linh và cũng là nhu cầu tất yếu của xã hội. Ngày đầu năm mới, Phật tử, người dân thường đến chùa cầu an, tham dự các khóa lễ cầu an, tụng kinh Dược Sư,…

Do đó, lịch tổ chức các chương trình đón Tết Quý Mão, cầu an đầu năm nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)

Các ngày mùng 4, 8, 14, 18 tháng giêng: từ 9 giờ đến 17 giờ mỗi ngày đều đặn có các khóa lễ tụng kinh A Di Đà, cúng cơm chư hương linh, khóa lễ tụng kinh Dược Sư, tuyên sớ cầu an đầu năm.

Riêng ngày 15 tháng giêng có khóa lễ tụng kinh A Di Đà vào lúc 9 giờ, cúng cơm chư hương linh lúc 10 giờ, khóa lễ tụng kinh Dược Sư lúc 15 giờ và chương trình pháp thoại vào lúc 18 giờ 30 phút.

Chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh)

Từ 18 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 2.2, tức 12 tháng giêng, chùa Diệu Pháp (hẻm 106 đường Bình Lợi, P.14, Q.Bình Thạnh) tổ chức lễ hoa đăng “nguyện quốc thái dân an”. Người tham gia phải đăng ký trước qua đường link công khai trên Facebook của chùa. Với Phật tử đạo tràng của chùa có thể đăng ký qua số điện thoại riêng được công bố trên Facebook chùa.

Phật tử tham dự cũng cần lưu ý, thời gian đăng ký tham gia kéo dài đến 29.1 hoặc đến khi nhận đủ số lượng người tham dự (600 người). Sau khi đăng ký, chỉ những mẫu đăng ký phù hợp mới nhận được thư mời.

Thư mời được gửi qua email hoặc Zalo, tin nhắn. Chương trình có thể hủy hoặc thay đổi tùy vào tình hình thời tiết, dịch bệnh tại TP.HCM.

Ngoài ra, chùa Diệu Pháp cũng tổ chức khai đàn Dược sư, tuyên sớ cầu an vào 19 giờ ngày 29.1 (mùng 8 tết); lễ phóng sanh vào lúc 9 giờ, kết đàn Dược Sư, phát lộc Dược Sư vào lúc 19 giờ ngày 4.2 (14 tháng giêng).

Chùa Pháp Hoa (Q.3)





Lúc 18 giờ ngày 25.1 đến 3.2, tức mùng 4 đến 13 tháng giêng tổ chức khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư. 19 giờ khóa lễ trì tụng kinh Phổ Môn.

Ngày 4.2, tức 14 tháng giêng: 10 giờ cúng cơm phổ độ chư vong linh, 18 giờ khóa lễ bổn môn, 19 giờ khóa lễ sám hối.

Ngày 5.2, tức 15 tháng giêng: 9 giờ 30 phút lễ Thượng Nguyên cầu quốc thái dân an. 11 giờ chư Tăng và Phật tử thọ trai.

Ngày 12.2, tức 22 tháng giêng: lễ khai đàn Dược Sư thất nhật thọ trì cầu nguyện quốc thái dân an.

Chùa Giác Ngộ (Q.10)

Ngày 29.1, tức mùng 8 tháng giêng: lúc 18 giờ 3 phút lễ cầu an đầu năm, 19 giờ 30 phút tụng kinh Dược Sư.

Ngày 5.2, tức 15 tháng giêng: 5 giờ công phu khuya (thời kinh buổi sớm). 10 giờ cúng ngọ, 18 giờ lễ quy y tam bảo, 20 giờ hoàn kinh Dược Sư.

Chùa Hoằng Pháp (H.Hóc Môn)

Ngày 5.2, tức 15 tháng giêng tổ chức lễ cầu an đầu năm. Chương trình lễ chính thức bắt đầu từ 9 giờ gồm: chuông trống bát nhã cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm chính điện hoặc tòa nhà Pháp Luân; tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình; đạo từ của Hòa thượng chứng minh và bắt đầu vào khóa lễ. 11 giờ là chương trình thọ trai và kết thúc vào 12 giờ.

Trước đó, từ mùng 1 đến mùng 4 tết, chùa Hoằng Pháp phát lộc đầu năm và phần quà pháp bảo.