Các cụ U90 nói tiếng Anh như gió ở Hà Nội: Học hành không bao giờ là quá muộn

“Never too old to learn English” - “Không bao giờ quá già để học Tiếng Anh” là câu khẩu hiệu quen thuộc của lớp học Tiếng Anh đặc biệt dành cho những cụ ông, cụ bà U90. Mỗi sáng thứ ba hằng tuần tại phố Nguyễn Công Hoan (TP.Hà Nội), lớp học đặc biệt này lại đón 15 “học sinh” có độ tuổi từ 60 trở lên, cụ lớn tuổi nhất hiện cũng đã bước sang tuổi 81.

“Cái lớp học Tiếng Anh này có từ năm 2019, từ bấy đến nay thì tôi luôn luôn đi học, tôi không bỏ một buổi học nào cả. Có một cái giai đoạn là dịch bệnh thì chúng tôi phải học qua online, ngoài ra khi mà hết dịch bệnh cô giáo dạy là tôi không có nghỉ buổi nào cả, bởi vì tôi nghĩ là lúc trẻ mình không được học Tiếng Anh thì bây giờ có cơ hội để học mà lại học miễn phí thì chúng tôi lại càng phải cố gắng học. Hằng ngày thì chúng tôi để tri ân công lao của cô giáo thì chúng tôi phải nỗ lực học tập. Ví dụ ngày thứ 3 đến lớp thì ngay từ ngày chủ nhật là chúng tôi ở nhà phải lo học từ vựng, học những bài tập cô giáo cho về nhà. Có những cái từ gì khó thì có thể là nhắn tin để hỏi cô hoặc là hỏi các bạn, thậm chí là chúng tôi hỏi cả các cháu, các con ở nhà”, bà Nguyễn Thị Thanh Đà, 81 tuổi, học viên lớp học cho biết.

“Nói chung là khó khăn thì ban đầu cũng khó khăn bây giờ vẫn khó khăn bởi vì Tiếng Anh nó khó lắm ạ, nhất là cái trí nhớ của mình bây giờ nó cũng kém. Thứ hai là nhiều cái từ nó khó quá mình nghe tai nó nghễnh ngãng ấy, nghe nó khó nghe nên là mình phát âm nó cũng khó thế nhưng tôi vẫn rất là cố gắng và rất là thích”, bà Cao Thị Lai, 75 tuổi, một học viên khác chia sẻ.





Lớp học này hoàn toàn miễn phí, được sáng lập bởi Tiến sĩ, Thượng tọa Thích Chân Quang; người đứng lớp là cô giáo Phùng Hải Yến, với mong muốn giúp người lớn tuổi có một môi trường để rèn luyện Tiếng Anh, tìm được niềm vui trong cuộc sống.

“Lớp học thường kéo dài trong 2 tiếng, thường là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Trong 2 tiếng đó thì các bác cũng sẽ học được từ vựng cũng như các mẫu câu giao tiếp đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi thì cũng sẽ học một chút kiến thức về giáo lý về Phật Pháp”, chị Phùng Hải Yến, giáo viên lớp dạy tiếng Anh chia sẻ.

Theo chị Yến, thời gian đầu khi làm quen với ngôn ngữ mới, các cụ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi nhớ, phát âm,… Thế nhưng bằng sự kiên trì, ham học hỏi, qua 4 năm theo học, các cụ ông, cụ bà giờ đã có thể tự tin giao tiếp đơn giản bằng Tiếng Anh.