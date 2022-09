Các nguy cơ lây bệnh từ muỗi vằn

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hằng năm có gần 800.000 người trên toàn cầu tử vong do các căn bệnh truyền từ muỗi như sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng da, sốt Chikungunya, viêm não Nhật Bản… Tại Việt Nam, có 3 căn bệnh nguy hiểm phổ biến do muỗi mang lại là sốt xuất huyết, sốt rét và viêm não Nhật Bản.