Các trò chơi PS Now và PS Plus của tháng 1 đã được công bố

Theo Kotaku, Sony đã chính thức công bố các trò chơi sẽ được thêm vào PS Now và PS Plus kể từ ngày 5.1. Với Final Fantasy XII: The Zodiac Age và Mortal Kombat 11 sẽ có mặt trên PS Now, trong khi PS Plus sẽ có thêm Persona 5 Strikers.

Theo chi tiết từ Sony, dịch vụ PS Now sẽ có tổng cộng 6 trò chơi được thêm vào là Mortal Kombat 11, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Fury Unleashed, Unturned, Super Time Force Ultra và Kerbal Space Program: Enhanced Edition.





Trong khi đó, PS Plus đã bổ sung thêm 3 trò chơi mới để người đăng ký tải xuống trong tháng này. Các tựa game này gồm Persona 5 Strikers, Dirt 5 và Deep Rock Galactic.

Cả hai dịch vụ đều đã có những bổ sung đáng giá cho người chơi, nhưng dịch vụ của Sony ngày càng trở nên khó hiểu vì các tựa game của cả PS Now và PS Plus luôn có sự trùng lặp. Có nhiều tin đồn cho rằng Sony cuối cùng sẽ kết hợp cả hai dịch vụ thành một và sử dụng thương hiệu PS Plus. Đó dường như là sự lựa chọn đúng đắn, vì PS Now đã cung cấp nhiều trò chơi trong gần 6 tháng nhưng không đủ sức gây chú ý cho người dùng.