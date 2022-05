Các tựa game mới có mặt Xbox Game Pass đã được tiết lộ

Theo VCG, Microsoft đã công bố một loạt các tựa game tiếp theo đến với Xbox Game Pass dành cho máy chơi game console, PC và Xbox Cloud. Các trò chơi sẽ lần lượt đến với dịch vụ vào những thời điểm khác nhau trong tháng 5, gồm có:

Loot River (Cloud, Console và PC) sẽ tham gia Game Pass vào ngày 3.5, sau đó là Trek to Yomi (Cloud, Console và PC) và Citizen Sleeper (Cloud, Console và PC) sẽ đến vào ngày 5.5.





Tiếp theo vào ngày 10.5 sẽ có thêm 3 trò chơi đến với dịch vụ gồm Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console và PC), Eiyuden Chronicle: Rising (Cloud, Console và PC) và This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console và PC). Kết thúc nửa đầu tháng 5 sẽ chứng kiến NHL 22 (Console) tham gia Game Pass vào ngày 15.5.

Khi các tựa game mới cập bến thì sẽ có một số trò chơi không còn có mặt trên dịch vụ trò chơi của Microsoft. Đầu tiên là GTA: San Andreas - Definitive Edition (Cloud và Console) sẽ rời Game Pass vào ngày 10.5, tiếp đến vào ngày 15.5 là các trò chơi như Beholder (Cloud, Console), The Dark Pictures: Man of Medan (Console, PC) , Guacamelee! 2 (Cloud, Console, PC), Wilmot’s Warehouse (Cloud, Console, PC), Unto The End (Cloud, Console, PC) và Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Console, PC).