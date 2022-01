Cách bật tính năng chia sẻ trò chơi trên PlayStation 5

Để chia sẻ một trò chơi phiên bản vật lý với một chủ sở hữu PS5 khác, bạn chỉ cần đưa đĩa trò chơi cho họ thế là xong. Tuy nhiên, việc chia sẻ trò chơi kỹ thuật số đòi hỏi một số bước bổ sung và bạn có thể thực hiện việc đó thông qua tính năng chia sẻ trò chơi của PS5.

Tính năng chia sẻ trò chơi trên PS5 là gì?

Chia sẻ trò chơi trên PS5 cho phép bạn chia sẻ trò chơi phiên bản kỹ thuật số của mình với bạn bè và gia đình để họ có thể chơi chúng trên hệ thống PS5 của họ. Nó hơi khác so với việc chia sẻ trò chơi trên PS4, vì bạn không cần thiết lập hệ thống PS5 khác làm máy chơi game chính của mình. Thay vào đó, chỉ cần liên kết tài khoản PSN của bạn với máy chơi game và bật tùy chọn có tên Console Sharing and Offline Play.

Khi bạn đã bật tính năng chia sẻ trò chơi, tài khoản của bạn trên máy PS5 khác cũng có thể chơi các trò chơi kỹ thuật số của chủ sở hữu chiếc PS5 đó. Hơn nữa, nếu bạn có đăng ký gói PlayStation Plus, bạn cũng sẽ chia sẻ nó với họ.

Cách bật tính năng chia sẻ trò chơi cho PS5

Lưu ý là chỉ có thể bật chia sẻ trò chơi trên một máy chơi game tại một thời điểm. Nghĩa là bạn cần phải tắt tính năng này trên máy PS5 của mình trước khi bật nó trên thiết bị khác. Các bước thực hiện như sau:

1. Đầu tiên cần đăng nhập vào tài khoản PSN trên PS5 của bạn. Sau đó điều hướng tới menu Settings > Users and Accounts > Account > Sign in.

2. Nhập tên người dùng và mật khẩu, xong bấm Sign In.





3. Sau đó đi tới Settings > Users and Accounts > Other và đảm bảo rằng tùy chọn Console Sharing and Offline Play đang ở trạng thái Disable.

4. Bây giờ, hãy chuyển đến máy PS5 muốn chia sẻ trò chơi và đăng nhập vào tài khoản PSN của bạn. Sau đó điều hướng trở lại menu có chứa tùy chọn Console Sharing and Offline Play theo đường dẫn ở trên và chọn Don’t Disable.

5. Bây giờ trên máy PS5 vừa đăng nhập, hãy tải xuống trò chơi mà thành viên gia đình hoặc bạn bè muốn chơi từ thư viện kỹ thuật số của bạn. Sau khi tải xuống, họ có thể chơi trò chơi đó từ tài khoản của mình một cách dễ dàng.

Chia sẻ trò chơi PS5 là một cách tuyệt vời để cho phép người khác chơi trò chơi của bạn khi bạn không có phiên bản đĩa. Điều này giúp họ tiết kiệm tiền mua một bản sao cho mình và cũng có thể giúp bạn chơi được các trò chơi mà người khác đã mua.