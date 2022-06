Cách gọi Siri báo pin khi cắm và rút sạc iPhone

Với thủ thuật sau bằng Shortcuts - một ứng dụng do Apple xây dựng - trợ lý ảo Siri trên chiếc iPhone sẽ tự thông báo (bằng tiếng Anh) mức dung lượng pin khi bạn cắm sạc và cũng như rút sạc.

Nếu chưa cài hoặc ít dùng, bạn cần vào App Store để tải lại ứng dụng này trước khi bắt đầu.

Đầu tiên, bạn mở ứng dụng Shortcuts, thẻ Automation chọn nút dấu + > chọn Create Personal Automation và chọn Charger. Màn hình kế chọn cả "Is Connected" và "Is Disconnected" rồi bấm Next.

Bước này bạn sẽ muốn iPhone thông báo cả khi cắm sạc và rút sạc, bạn có thể tùy chọn 1 hoặc cả 2 theo nhu cầu cá nhân

Màn hình tiếp theo, bạn chọn "Add Action" hoặc ở thanh tìm kiếm phía dưới bạn gõ dòng chữ "Get Battery Level." rồi bấm chọn.

Lặp lại thao tác trên, lần này bạn nhập "Speak Text" để tạo hành động mới cho Siri (nói nội dung văn bản). Tức bước này, nếu pin ở mức 50%, Siri sẽ chỉ nói "fifty" (50).





Chính vì vậy, bạn có thể đưa thêm text mặc định cho Siri đọc thêm. Ví dụ trường hợp trên bạn có thể buộc Siri nói "My current battery level is 50 percent." thì hãy bấm vào vùng trước chữ "Speak", khi con trỏ nằm đúng chỗ, bạn nhập "My current battery level is.", tiếp đến dời con trỏ ra sau chữ "Battery Level" và bấm "percent".

Ở chỗ này, bạn còn có thể lựa chọn âm giọng Siri là nam hoặc nữ, hoặc thậm chí thay đổi ngôn ngữ khác (không có tiếng Việt). Bấm Next để tiếp tục.

Ở màn hình tiếp theo, bạn tắt chỗ "Ask Before Running", hộp thoại hiện ra bạn chọn "Don't Ask", thao tác nhằm giúp chương trình tự động thực hiện mà không cần hỏi. Cuối cùng bạn nhấp nút Done là xong.

Vậy là từ bây giờ, mỗi khi bạn cắm sạc chiếc iPhone dù có dây hay không dây, Siri cũng đều được gọi ra để thông báo bằng giọng nói cho bạn biết mức dung lượng pin hiện tại.