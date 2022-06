Cách tự nhận biết dấu hiệu mãn dục nam

Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, Khoa Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chia sẻ, mãn dục nam là quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể theo thời gian, do sự suy giảm Testosterone (nội tiết tố sinh dục nam) gây ra, dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe và chức năng sinh lý. Sau tuổi 40, nồng độ Testosterone trong cơ thể nam giới bị suy giảm khoảng 0,7-1,3% mỗi năm.

Testosterone được sản xuất chủ yếu ở tinh hoàn (95%) và một phần nhỏ ở tuyến thượng thận (4%), có vai trò hình thành các đặc điểm nam tính, kích thích ham muốn tình dục và quyết định chức năng sinh lý của phái mạnh. Khi nội tiết tố này suy giảm, nam giới không chỉ đối mặt với sự xuống dốc về chuyện sinh lý mà cả sức khỏe tổng thể cũng bị ảnh hưởng.

Biểu hiện mãn dục nam xảy ra từ từ và có thể kéo dài hàng chục năm, đặc biệt các yếu tố như sang chấn tâm lý, căng thẳng, uống rượu bia, phẫu thuật, dùng thuốc, béo phì và nhiễm trùng khiến quá trình mãn dục nam đến nhanh hơn.

Một số dấu hiệu để nam giới có thể tự nhận biết tình trạng mãn dục nam:

Giảm ham muốn và rối loạn cương dương

Giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương là dấu hiệu điển hình của tình trạng mãn dục nam. Nam giới không có nhu cầu tình dục, dương vật thường xuyên rơi vào tình trạng “ỉu ỉu xìu xìu”. Vấn đề này có sự liên quan mật thiết giữa Testosterone và nồng độ Nitric Oxide (NO) thấp. NO giúp tế bào cơ trơn ở động mạch giãn ra, đưa máu dồn về dương vật nhanh và nhiều tạo ra cương cứng. Tuy nhiên, khi cơ thể thiếu hụt NO, cơ trơn thành mạch giãn nở kém, máu dồn về dương vật ít, gây nên các vấn đề về rối loạn cương dương và xuất tinh sớm. Tình trạng này kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm đôi lứa mà khả năng sinh sản cũng suy giảm rõ rệt.





Bụng bia và đầu hói

Mãn dục nam còn biểu hiện ở cả thay đổi về ngoại hình của cánh mày râu như tóc bắt đầu rụng nhiều khiến tóc thưa hẳn hoặc bị hói; đi kèm là tăng lượng mỡ trên cơ thể, nhất là vùng bụng, cơ bắp giảm độ săn chắc và trở nên lỏng lẻo hơn, ngực chảy xệ. Nguyên nhân là do lượng Testosterone suy giảm khiến quá trình tích mỡ của cơ thể tăng lên.

Kém tập trung, dễ mất ngủ, sút tinh thần

Mãn dục nam còn gây rối loạn tâm thần kinh như giảm độ tập trung, trí nhớ kém, tâm trạng thay đổi bất thường, thiên hướng suy nghĩ tiêu cực, dễ nóng nảy, cáu gắt vô cớ, giảm động lực làm việc và dễ cảm thấy xuống tinh thần. Ngoài ra, nam giới cũng dễ bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc khiến cho sức khỏe tinh thần suy giảm nghiêm trọng.

Hầu hết cánh mày râu khi bước vào thời kỳ mãn dục sẽ có ít nhất 2-3 dấu hiệu nói trên, tuổi tác cao thì các triệu chứng xuất hiện càng nhiều và càng rõ rệt.

Nếu có những dấu hiệu trên, nam giới cần sớm có những phương pháp để làm chậm quá trình mãn dục và duy trì phong độ, cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể thao đều đặn. Đặc biệt, tăng cường Testosterone nội sinh và Nitric Oxide an toàn và bền vững bằng các tinh chất quý như tinh chất Eurycoma Longifolia và tinh chất Hàu đại dương. Các tinh chất này có tác dụng thúc đẩy cơ thể sản sinh Testosterone nội sinh, quá trình trao đổi chất, giúp sinh lực sung mãn và giữ vững đỉnh cao phong độ. Chiết xuất Thông biển Pháp giúp cơ thể phái mạnh tăng sản sinh Nitric Oxide nội sinh, cải thiện rối loạn cương, xuất tinh sớm, giúp nam giới tuổi trung niên luôn là “chiến binh” dũng mãnh dẫn dắt mọi cuộc yêu.