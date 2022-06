Cái kết đẹp cho mẫu ảnh người Pháp gốc Việt khi tham gia 'Người ấy là ai?'

Trong tập 5 Người ấy là ai? (phát tối 17.6), cực phẩm màu tím Công Sơn là người chia tay chương trình đầu tiên. 4 chàng trai còn lại tiếp tục hành trình chinh phục nữ chính thông qua mini game vận động thú vị để từ đó, dàn cố vấn và khán giả có cơ sở phán đoán kỹ hơn về “màu sắc” của 4 chàng trai này.

Nữ chính Amandine đã chọn Ngọc Hiếu là chàng trai phải dừng chân tiếp theo với lý do “thấy anh chàng này còn quá trẻ và không hợp gu mình”. Diễn viên xiếc Ngọc Hiếu sau phần lộ diện độc thân cũng đã chia sẻ mình mới 20 tuổi.

Nick, Duy Minh và Việt Quang là 3 chàng trai bước vào vòng hashtag. Với cụm từ #Hiểulàphảihànhđộng, Nick tự nhận anh là người đã từng rất vội vàng nên hiện tại muốn bản thân được “chậm” lại để hiểu đối phương nhiều hơn. Với Duy Minh, anh chọn hashtag #Mộtvàhai với ý nghĩa tượng trưng cho điều kiện cần và đủ. “Em là một người thích tán tỉnh, khi đã thích ai thì sẽ chinh phục người đấy bằng được. Em sẽ liên tục tán hàng ngày kể cả khi đã yêu nhau rồi, để người con gái của em fall in love again, again and again”, đó là ý nghĩa của hashtag #Tán đến từ Việt Quang.

Sau khi nghe các ý kiến lẫn tự phán đoán và lựa chọn, đến khoảnh khắc trao hoa, nữ chính Amandine quyết định chọn Duy Minh khiến ai nấy bất ngờ, bởi ban cố vấn cho rằng anh chàng thật sự không phù hợp với Amandine.





Nhưng với kết quả lộ diện từ Việt Quang và Nick – đều là những chàng trai màu đỏ (không còn độc thân), nữ chính Amandine cùng dàn cố vấn có vẻ yên tâm phần nào về màu của chàng trai cuối cùng – Duy Minh.

Dù vậy, phút cuối, Duy Minh cũng khiến người xem thót tim khi màu đỏ lại hiện lên cho đến khi anh nói rằng “kể từ hôm nay em sẽ không một mình nữa”, cả sân khấu chuyển thành màu xanh trong sự hân hoan của dàn cố vấn lẫn nữ chính. Amandine bày tỏ sự phấn khích trước chàng trai này vì tài năng rap cũng như sự thú vị mà anh biểu hiện, cô nàng cũng mong muốn sẽ có nhiều trải nghiệm cảm xúc hơn cùng Duy Minh trong tương lai. Cái kết đẹp tại chương trình hy vọng sẽ mở ra nhiều bất ngờ, lý thú cho cặp đôi này trong tương lai.

Trong phần giới thiệu tập 6 Người ấy là ai? - 2022 phát vào tuần sau đã hé lộ sự xuất hiện của dàn cố vấn: Hoa hậu Kỳ Duyên, siêu mẫu Hà Anh, siêu mẫu Minh Triệu và ca sĩ Will.