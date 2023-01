Cake by VPBank ra mắt bộ thẻ thanh toán Younique cuối năm 2022: Nước đi táo bạo

Ngày 28.12.2022, bộ thẻ thanh toán quốc tế Younique với chủ đề Ma Sói của Ngân hàng số Cake by VPBank được ra mắt sau hơn một tháng quảng bá trên các nền tảng. 5 chiếc thẻ lấy cảm hứng từ 5 nhân vật phổ biến nhất của trò chơi gồm: Sói Hồng, Tiên Tri, Phù Thủy, Bảo Vệ và Dân Làng. Không chỉ có chủ đề mới lạ, bộ thẻ còn có nhận diện ấn tượng với gam màu tươi sáng cùng thiết kế trẻ trung.

Màn thay áo ngoạn mục cho bộ thẻ thanh toán của Cake cuối năm 2022 tạo hiệu ứng sôi nổi đặc biệt với thế hệ Millennials và Gen Z (Gen MZ). Phát hành chưa đầy một tuần, bộ thẻ Younique thu hút hơn hàng trăm nghìn lượt tương tác trên các fanpage và hội nhóm.

Thảo Ly (chủ shop online, 30 tuổi, Hà Nội) mở thẻ Younique ngay từ những ngày đầu bộ thẻ ra mắt trên ứng dụng Cake. Sau gần 2 tuần sử dụng, Thảo Ly cho biết: “Nhiều khách hàng shop mình dùng Cake đã lâu, thường hỏi Ly có tài khoản Cake không để chuyển tiền hàng cho nhanh, lại giao dịch miễn phí. Nay Cake ra mắt thẻ Ma Sói rầm rộ quá, thôi thúc mình phải đăng ký liền (cười). Mình không ngờ có ngày mở tài khoản ngân hàng lại nhanh chóng đến vậy. Thao tác mở thẻ chỉ cần làm trên app, sau có thẻ cứng giao tới tận nhà. Cầm thẻ trên tay, phải công nhận thiết kế thẻ Cake thực không làm tôi thất vọng!”

Những đặc quyền của thẻ thanh toán Cake mà chủ thẻ Younique vẫn được tận hưởng như: Mở tài khoản chỉ trong 2 phút, 100% online, miễn phí phát hành thẻ và phí duy trì trọn đời, nhận thẻ tại nhà, giao dịch không tiếp xúc... Với thẻ Younique, khách hàng có thể giao dịch quốc tế nhanh chóng, rút tiền khắp mọi nơi tại hơn 630 ATM của VPBank và 1 triệu ATM có logo MasterCard trên toàn quốc và thế giới.





Việc cách tân diện mạo vẫn đi kèm với đồng bộ công nghệ đã tạo ra sự hoàn chỉnh cho bộ thẻ thanh toán Younique, tạo tiếng vang cho thương hiệu trong mùa mua sắm cuối năm. Sự ra đời của bộ thẻ màu sắc, cô đọng tinh thần Gen MZ như Younique một lần nữa khẳng định khả năng bắt nhịp trải nghiệm khách hàng của Cake so với các đối thủ.

Là ngân hàng số trẻ trung, sáng tạo, Cake by VPBank luôn mang đến những trải nghiệm độc đáo, mới lạ và đầy bất ngờ cho khách hàng.

Cake tin rằng, khi Gen MZ trở thành thế hệ tiêu dùng chủ lực với những đặc thù như am hiểu công nghệ, thích thay đổi và sáng tạo, Cake by VPBank sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Từ đó, ngân hàng số Cake by VPBank càng khẳng định cam kết tiếp tục phát triển các sản phẩm mới lạ và toàn diện để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách hàng.

Trong cuộc cách mạng lĩnh vực công nghệ tài chính - ngân hàng hiện nay, bộ thẻ Younique với chủ đề Ma Sói là nước đi khẳng định vị trí ngân hàng số dẫn đầu của Cake để mang tới trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Bên cạnh tạo tiền đề phát triển, tính đột phá của Cake còn đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu số đông hiện tại.

Khi mở thẻ Younique trong tháng 1 này, bên cạnh những ưu đãi riêng cho thẻ, khách hàng có cơ hội tham gia loạt hoạt động trong tháng sinh nhật Cake 2 tuổi như Hội Săn Vàng Khủng, Khui bộ quà Tết Quý Mão, Gieo Quẻ Đại “CAT”, Livestream mừng Cake lên 2… Đón chào sinh nhật Cake với diện mạo mới tại đây.