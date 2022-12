Cam kết Panasonic GREEN IMPACT vì một tương lai bền vững

Biến đổi khí hậu - Vấn đề được quan tâm toàn cầu

Biến đổi khí hậu đã và đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến sự biến đổi của thời tiết, thiên nhiên và trực tiếp tới đời sống, kinh tế và xã hội của toàn nhân loại. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) nhận định biến đổi khí hậu có thể tác động gay gắt đến cuộc sống của con người - từ tỷ lệ tử vong đến sinh kế và sử dụng năng lượng.

Theo các chuyên gia, hoạt động của con người là nguyên nhân chính dẫn đến các vấn đề về khí hậu. Lượng khí thải lớn trong quá trình sinh hoạt, như khói xe máy, ô tô hay khí thải nhà máy ngày càng khiến gia tăng nồng độ CO 2 trong không khí. Cắt giảm phát thải khí CO 2 là biện pháp hữu hiệu nhất để ứng phó với tình trạng nóng lên của trái đất, biến đổi khí hậu.

Với nỗ lực hiện thực hóa sứ mệnh “công ty là một thực thể của xã hội”, Panasonic là một trong những thương hiệu tiên phong góp phần giải quyết các thách thức của toàn cầu, đặc biệt trong các vấn đề môi trường. Đầu năm 2022, Tập đoàn đã đưa ra cam kết Panasonic GREEN IMPACT (tạm dịch “Tác động Xanh của Panasonic”) Panasonic đặt mục tiêu giảm phát thải khí CO 2 vào năm 2050, ở mức hơn 300 triệu tấn, tương đương khoảng 1% tổng lượng phát thải toàn cầu hiện tại là 33 tỉ tấn.

Nỗ lực hành động vì môi trường

Cam kết “Panasonic GREEN IMPACT” (tạm dịch “Tác động Xanh của Panasonic”) là tuyên bố quan trọng được Tập đoàn Panasonic công bố trên toàn cầu. Thể hiện nỗ lực hành động của doanh nghiệp trong việc ứng phó với những tác động ngày càng rõ rệt và nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Cam kết “Panasonic GREEN IMPACT” ra đời như một sự chuyển đổi trọng tâm của Tầm nhìn môi trường dài hạn. Sự thay đổi này sẽ tích cực giải quyết những thách thức mà thế giới đang phải đương đầu khi hướng tới xã hội trung hòa các bon.

Cam kết nói trên của Panasonic bao trùm tất cả các lĩnh vực của hoạt động kinh doanh bao gồm công nghệ, sản phẩm và dịch vụ; cũng như các hoạt động truyền thông và CSR góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trên phương diện năng lượng và tài nguyên.

Panasonic thiết lập các mục tiêu tới năm 2050 theo đánh giá tác động dựa trên phạm vi, phương pháp và khung thời gian của việc giảm phát thải CO 2 nhằm hiện thực hóa cam kết.

Đầu tiên, Panasonic nỗ lực đạt mức phát thải ròng CO 2 bằng 0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên của Tập đoàn vào năm 2030, tương đương mức giảm phát thải 110 triệu tấn CO 2 thông qua việc ứng dụng những giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng sạch. Năm 2019, Tập đoàn đã hoàn thành 2 nhà máy “Net Zero” đầu tiên và cho tới nay, con số này đã tăng lên 7 cơ sở tại tất cả các châu lục trên thế giới. Tại Việt Nam, với việc thực hiện các sáng kiến nhà máy xanh, Panasonic có thể cắt giảm hơn 4 triệu KW điện mỗi năm, tương đương 1.730 tấn CO 2 .





Tiếp theo, Panasonic đặt mục tiêu giảm 100 triệu tấn khí thải CO 2 nhờ việc phát triển công nghệ mới để tiết kiệm năng lượng cho người dùng trong các lĩnh vực kinh doanh hiện tại. Tiêu biểu như Inventer, EcoNavi công nghệ độc quyền đi tiên phong về tiết kiệm năng lượng lên tới 30% cho các sản phẩm gia dụng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Nhật Bản sẽ không ngừng đầu tư và nghiên cứu các công nghệ như một lĩnh vực kinh doanh mới, giúp giảm 100 triệu tấn khí thải CO 2 thông qua quá trình chuyển đổi tiêu thụ năng lượng tái tạo của xã hội. Hiện tại, hãng đang tập trung phát triển pin nhiên liệu hydro tinh khiết và các giải pháp sử dụng 100% năng lượng tái tạo.

Song song với sự thay đổi trong chuỗi giá trị, nâng cao nhận thức xã hội được Panasonic đặc biệt chú trọng với các sáng kiến và hoạt động cộng đồng đã được triển khai trên toàn cầu cũng như tại địa phương liên tục trong nhiều năm. Tại Việt Nam, chiến dịch “Cùng Gen G sống Xanh đi” vừa được khởi xướng gần đây nhằm truyền cảm hứng về lối sống Xanh, khỏe mạnh, bền vững cho thế hệ trẻ, góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Thông thường, các sáng kiến về môi trường và tăng trưởng kinh doanh được coi là sự đánh đổi một trong hai. Tuy nhiên, cam kết “Panasonic GREEN IMPACT” về việc giảm phát thải CO 2 sẽ hướng tới hòa hợp cả hai mục tiêu trên. Bởi lẽ, Tập đoàn Panasonic tin rằng, trách nhiệm với môi trường và cam kết hành động sẽ là nền tảng tiên quyết cho mục tiêu xây dựng “một xã hội lý tưởng, phồn vinh và hạnh phúc về cả vật chất và tinh thần”, theo lời chia sẻ của ông Yuki Kusumi, Tổng giám đốc Điều hành Panasonic Group.

Tìm hiểu thêm về Cam kết Panasonic GREEN IMPACT: https://www.youtube.com/watch?v=1M46JQ1OHtk