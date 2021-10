Căn hộ Bàu Tràm Lakeside thu hút khách nhờ chuỗi tiện ích khép kín

Với định hướng chú trọng phát triển con người toàn diện và bền vững, chủ đầu tư SDN dành nhiều tâm huyết kiến tạo không gian sống đầy đủ tiện ích cho người dân trong một quần thể khép kín, tất cả trong một theo đúng xu hướng của nhà ở cao cấp nhất hiện nay.

Ngày mới tại Chung cư nhà ở xã hội lô B4.1 Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (gọi tắt là Căn hộ Bàu Tràm Lakeside - The Ori Garden) khởi đầu đầy năng lượng tại khu thể thao ngoài trời. Bố mẹ có thể chạy bộ trên đường chạy liên khu, khu vực tập gym. Ông bà cải thiện trí lực tại vườn đa năng hay khoan thai bước trên cung đường dạo bộ.

Tiện ích nâng tầm chất lượng sống

Trong khi đó, con trẻ thỏa sức nô đùa tại vườn thể chất, thả những nụ cười khúc khích, giòn tan tại bể bơi trẻ em. Ngoài ra, hệ thống trường mầm non và thư viện giúp ba mẹ tiết kiệm thời gian, tài chính khi con cái được học tập và phát triển tại chỗ.

Tính gắn kết gia đình và cộng đồng cũng được thể hiện rõ trong khuôn viên tiện ích tại dự án, gia đình có thể tận hưởng những phút giây bên ánh lửa tại vườn nướng BBQ, đồng thời, kết nối cộng đồng tại khu cờ tướng, câu lạc bộ thể thao.

Cuộc sống tại Căn hộ Bàu Tràm Lakeside - The Ori Garden thêm phần sôi động khi cả gia đình khám phá tầng 1, nơi các căn hộ vừa ở vừa kinh doanh, mang đến dịch vụ đa dạng, cùng những trải nghiệm mua sắm, giải trí thú vị.





So với những dự án cùng mức giá, Căn hộ Bàu Tràm Lakeside - The Ori Garden có lợi thế cạnh tranh khi đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống ở mức cao của người dân Đà Nẵng. Cư dân tại đây ngoài việc sở hữu một "chất sống Nhật" còn được tận hưởng khu vực bể bơi diện tích lớn có phân khu người lớn và trẻ em độc lập.

Đây là điểm mạnh mà ít dự án tầm trung nào làm được. Định hướng Căn hộ Bàu Tràm Lakeside - The Ori Garden là một nơi đáng sống, ưu tiên tính an toàn cho toàn bộ cư dân, chủ đầu trang bị camera an ninh 24/7 tại khu vực hành lang cùng hệ thống thẻ thang máy bảo mật tuyệt đối.

“Dự án không chỉ là nơi ở phù hợp với tài chính của người dân Đà Nẵng mà còn là nơi trải nghiệm sống được nâng tầm, nơi tinh thần và thể chất con người được tái tạo, phát triển trong một không gian xanh mát, hài hòa”, đại diện SDN chia sẻ.

Các tiện ích dự án nhằm nâng cao thể chất và trí lực của cả gia đình

Không gian xanh cùng hệ thống tiện ích khép kín, chú trọng vào con người cùng mức giá hấp dẫn, Căn hộ Bàu Tràm Lakeside - The Ori Garden chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu khắt khe về chất lượng nhà ở.