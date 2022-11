Cảnh báo lỗi nghiêm trọng trên điện thoại Android

Theo The Sun, các mẫu smartphone Android hiện đại được tích hợp nhiều tính năng an toàn, nhưng chúng sẽ chỉ được đánh giá là an toàn khi người dùng đảm bảo máy thường xuyên được cập nhật. Điều này đã được chuyên gia bảo mật Brian Higgins đến từ Comparitech tiết lộ trong bình luận mới nhất.

Ông cho biết: “Đặc biệt đối với điện thoại Android, người dùng nên đảm bảo rằng mình đang chạy phiên bản Google Play Protect cập nhật mới nhất. Sau đó, hãy kiểm tra xem mình đã cài đặt tất cả các bản cập nhật Android có sẵn cho thiết bị của mình hay chưa”.

Brian Higgins cho rằng các dịch vụ này liên tục được thay đổi khi các lỗ hổng mới được phát hiện, vì vậy điều cực kỳ quan trọng là người dùng phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo thiết bị đang chạy phiên bản mới nhất. Theo Higgins, khoảng thời gian từ khi phát hành bản cập nhật đến khi cài đặt bản cập nhật là nguy hiểm nhất bởi vì bọn tội phạm sẽ biết có điều gì đó không ổn với hệ thống và tìm mọi cách để lợi dụng.

Được biết, thỉnh thoảng điện thoại Android sẽ cần được cập nhật. Điều này có vẻ không quan trọng, đặc biệt nếu điện thoại đang hoạt động tốt và người dùng không cần đến các tính năng mới từ bản cập nhật. Nhưng ngoài các tính năng mới, bản cập nhật cũng rất quan trọng để đảm bảo người dùng có các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất.





Việc cập nhật không chỉ áp dụng cho hệ thống Android mà bao gồm cả các ứng dụng mà người dùng đang sử dụng. Các bản cập nhật này có thể khắc phục các lỗ hổng nguy hiểm mà tin tặc sử dụng để khai thác hệ thống, từ đó giúp người dùng tránh được nhiều rắc rối.

Để thực hiện cập nhật, người dùng hãy truy cập ứng dụng Settings trên điện thoại, sau đó nhấn About Phone ở dưới cùng. Tại đây, chọn phiên bản Android để xem liệu đã có bản cập nhật mới nhất chưa, sau đó mở Settings > System > System Update để nhận bất kỳ bản cập nhật mới nào.

Người dùng cũng có thể kiểm tra cụ thể các bản cập nhật bảo mật bằng cách vào Settings > Security và nhấn vào Google Security Check-up. Tiếp tục vào Google Play System Update để xem liệu có bản cập nhật nào dành riêng cho Google Play - cửa hàng ứng dụng Android hay không. Nếu có, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt các bản cập nhật.

Lưu ý rằng người dùng có thể nhận được cập nhật muộn hoặc sớm hơn những người khác khi nó tùy thuộc vào điện thoại sử dụng. Thông thường, điện thoại Pixel của Google sẽ nhận bản cập nhật Android trước, trong khi các nhà sản xuất khác sẽ mất một thời gian để phát hành các phiên bản nâng cấp của họ. Nếu có một điện thoại Android quá cũ và không thể cập nhật được nữa, điều đó có thể khiến người dùng có nguy cơ bị hack cao, vì vậy hãy xem xét nâng cấp lên một kiểu máy mới hơn càng sớm càng tốt.