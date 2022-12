Cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn từ máy sấy tay trong nhà vệ sinh công cộng

Chuyên trang sức khỏe HealthLine mới đây dẫn thông tin từ nhiều nghiên cứu mới cho biết máy sấy tay tự động trong nhà vệ sinh công cộng là những ổ vi khuẩn thầm lặng. Do vậy, ​​chúng có thể khiến tay chúng ta bị tái nhiễm vi khuẩn mà không hề hay biết.

Theo đó, một nghiên cứu mới do Đại học Connecticut và Đại học Quinnipiac (đều thuộc Mỹ) phối hợp thực hiện đã kết luận rằng máy sấy tự động dùng trong các không gian như nhà vệ sinh công cộng có thể là “những quả bom vi khuẩn”.

Dù không hẳn những loại vi khuẩn này có thể gây chết người, nhưng chúng có thể là nguyên nhân dẫn tới nhiều loại bệnh về nhiễm trùng đường hô hấp hay tiêu hóa.

Nghiên cứu mới của hai đại học Mỹ cũng có kết luận tương đồng với nhiều nghiên cứu trước đó, cho thấy máy sấy tự động có thể là một trong những nguồn ô nhiễm vi khuẩn cao nhất trong nhà vệ sinh công cộng.





Nghiên cứu được công bố trên tờ The Saudi Journal of Biological Sciences (tạm dịch: Tạp chí khoa học sinh học Saudi) cho biết đã tìm thấy một lượng lớn vi khuẩn lưu thông qua các luồng không khí của máy sấy tay ở nhà vệ sinh công cộng. Các nhà khoa học cho hay vi khuẩn cũng có mặt trên máy sấy ngay cả khi nó không hoạt động.

Nghiên cứu khác trên tờ the Journal of Hospital Infection (tạm dịch: Tạp chí nhiễm trùng bệnh viện) đã so sánh lượng vi khuẩn tái nhiễm sau khi một người đã rửa sạch tay và dùng máy sấy hoặc khăn giấy trong nhà vệ sinh công cộng. Kết quả cho thấy nhóm người sử dụng máy sấy tự động có lượng vi khuẩn trên tay nhiều hơn 27 lần so với những người lau khô bằng khăn giấy.

Nghiên cứu cũng cho biết dù máy sấy là lựa chọn thân thiện với môi trường hơn so với khăn giấy, tuy nhiên rõ ràng các thiết bị này là những ổ vi khuẩn tiềm tàng, đặc biệt là đối với tay ướt, chúng sẽ khiến mầm bệnh lây lan nhanh và dễ dàng hơn.