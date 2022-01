Cảnh giác với những chiêu lừa 'trời ơi'

Từ đơn tố giác của ông Nguyễn Thành Nghĩa (53 tuổi, trú tại thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, H.Hải Lăng) về thủ đoạn lừa đảo của một thầy bói chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, Công an H.Hải Lăng đã triệu tập “thầy bói” Văn Viết Dũng (29 tuổi, trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, H.Hải Lăng) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận năm 2019 từng xem bói cho ông Nghĩa và “phán” rằng dưới vườn nhà ông có một hài cốt liệt sĩ và một hũ vàng. Đến đầu tháng 8.2021, Dũng quay trở lại đề nghị ông Nghĩa đào tìm vàng. Quá trình “đào vàng”, Dũng chỉ đào lúc vắng người và yêu cầu gia đình ông Nghĩa không được tự đào để Dũng thừa cơ chôn vàng giả xuống đất. Từ đầu tháng 8 đến ngày 12.11.2021, Dũng đã nhiều lần đào lấy vàng giả đưa cho ông Nghĩa, nói đó là vàng thật; đổi lại, ông Nghĩa đưa cho Dũng tổng cộng 260 triệu đồng.





Trung tá Dương Chí Hòa, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (Công an H.Hải Lăng), cho biết: “Công an huyện khuyến cáo người dân cảnh giác, không nên tin tưởng vào các hoạt động mê tín dị đoan. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần thông báo cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và đấu tranh, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự”.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Trị cũng cảnh báo một thủ đoạn lừa đảo khác trong những ngày cận tết gần đây. Theo thông tin từ công an, trên địa bàn Quảng Trị xuất hiện một số người tự nhận là tổ chức “Hiệp hội cứu trợ trẻ em và người khuyết tật Việt Nam - Mái ấm tình thương 1/6”. Người của “hiệp hội” này tìm cách tiếp cận, thuyết phục người dân mua hàng, quyên góp tiền cứu trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. Nhận định có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo với các chiêu bài từ thiện, tài trợ, mua hàng, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn chủ động tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, nhân dân; đề nghị mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng và báo cho cơ quan công an nếu phát hiện những bất thường.