Cảnh sát kêu gọi đàm phán với Ngoại hạng Anh sau hàng loạt CĐV gây nguy hiểm

Các số liệu do đơn vị chính sách bóng đá của Anh công bố gần đây cho thấy sự cố liên quan đến người hâm mộ tăng 36% trong nửa đầu mùa giải này so với cùng kỳ trong mùa giải 2019 - 2020. Cuối tuần trước, hậu vệ Antonio Rudiger của Chelsea phải đối mặt với hàng loạt vật cứng từ các CĐV Tottenham trên sân Stamford Bridge, trong khi bộ đôi của Aston Villa là Lucas Digne và Matty Cash bị những CĐV của Everton ném chai lọ vào người.

Cảnh sát trưởng Mark Roberts, người đứng đầu cảnh sát bóng đá của Hội đồng Cảnh sát trưởng quốc gia Anh, muốn có một phản ứng thống nhất cho các vấn đề đang gia tăng và muốn nói chuyện với lãnh đạo Ngoại hạng Anh ngay lập tức. "Tôi đã viết thư cho lãnh đạo Ngoại hạng Anh yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp nhưng vẫn chưa có phản hồi. Điều này là phản ứng chung từ các CLB, liên đoàn, chính phủ, người hâm mộ và cảnh sát. Sẽ là sai lầm nếu nói rằng chúng ta đang trở lại như những thập kỷ trước, nhưng chắc chắn nó đang làm bức tranh xấu đi và cần phải có hành động phối hợp nếu nó tiếp tục gia tăng", ông Roberts nói với AFP.

Theo báo giới Anh, ban tổ chức Ngoại hạng Anh sẽ đưa ra chủ đề về các vụ làm loạn của CĐV tại một cuộc dự kiến vào ngày 28.1.





Theo đơn vị chính sách bóng đá Anh, đã có 759 vụ gây rối được báo cáo trong nửa đầu mùa giải này. Con số này cao hơn khá nhiều so với con số 560 trong nửa đầu mùa giải 2019 - 2020 trước khi đại dịch Covid-19 hoành hành và người hâm mộ không được đến sân trong hơn 1 năm. Đã có 802 vụ bắt giữ liên quan đến bóng đá trong nửa đầu mùa giải, so với 547 vụ vào năm 2019 - 2020. Các sân vận động ở Anh đã tiếp tục hoạt động không giới hạn sức chứa trong mùa giải này do các hạn chế của Covid-19 được nới lỏng.