Cantho Catfish lội ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục trước Thang Long Warriors

Bị đối thủ liên tục dẫn điểm nhưng CLB Cantho Catfish vùng lên mạnh mẽ, lội ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục ở trận đấu thứ 2 của VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet phát sóng tối nay (5.10).