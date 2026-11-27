Trong ngày hôm qua 26.11, mưa trái mùa đã xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM và khu vực Nam bộ. Tại TP.HCM, mưa gây ngập nặng một số khu vực. Theo hệ thống đo mưa trực tuyến (Vrain), lượng mưa tại trạm Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, TP.HCM) lên đến 70,2mm, còn tại Cát Lái 22mm.



Trong ngày 26.11, mưa trái mùa với lượng lớn gây ngập cục bộ ở TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Trên khu vực Nam bộ, mưa trái mùa xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành, trong đó bán đảo Cà Mau ghi nhận nhiều nơi mưa lớn trên 50mm như: xã Phú Mỹ 55,6mm, xã Lương Thế Trân 53,8mm, xã Nguyễn Phích 53,8mm, xã Khánh An 50,6mm…

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, cao điểm của đợt mưa trái mùa này sẽ xuất hiện từ chiều tối nay và ngày mai 28.11. Mưa xảy ra trên diện rộng, gia tăng mưa vừa, mưa to khả năng vẫn có thể xuất hiện điểm mưa rất to trên 100mm.

Trong hôm nay, mưa sẽ xuất hiện nhiều ở ven biển Nam bộ, phía bắc miền Đông. Trong tối 27 và ngày 28.11, mưa mở rộng ra nhiều nơi trên khu vực Nam bộ. Sau giai đoạn đỉnh điểm, từ ngày 29.11, mưa giông thu hẹp dần về phía bán đảo Cà Mau thuộc địa bàn các tỉnh Cà Mau và An Giang.

Đợt mưa trái mùa này do rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 3 - 6 độ vĩ bắc xu hướng nâng trục lên phía bắc gần với Nam bộ. Ngoài ra, mưa lớn diện rộng còn do sự kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn tác động đến thời tiết của Nam bộ.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến ít oi bức hơn đầu tuần nhờ trời nhiều mây, mưa nắng đan xen nên nhiệt dao động từ 30 - 33 độ C.

Hiện tại, khu vực đang vào đợt cao điểm triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Người dân vùng trũng thấp cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập úng cục bộ. Bên cạnh đó, hiện trong giai đoạn chuyển mùa, cần hết sức đề phòng khả năng trong mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.