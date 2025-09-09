Cấp học bổng toàn phần cho sinh viên Việt Nam học tại trường hàng đầu thế giới

Trao 11 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Việt Nam

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Mạng lưới sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ (VietGENiUS Network) giai đoạn 2025 - 2030.

VietGENiUS sẽ tập hợp học sinh, sinh viên trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược, từ trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, blockchain, công nghệ bán dẫn, robot, an ninh mạng… đến công nghệ hàng không vũ trụ.

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Mạng lưới hướng tới việc kết nối, hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển đất nước.

Mục tiêu trong năm 2025 là ra mắt 11 mạng lưới chuyên ngành tương ứng với 11 nhóm công nghệ chiến lược; trao 11 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Đề án cũng thu hút ít nhất 200 thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ tham gia. Đồng thời, VietGENiUS sẽ công bố Quỹ Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam (mới) nhằm khuyến khích học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; ra mắt Cổng thông tin VietGENiUS tích hợp kho học liệu số, tạo nền tảng kết nối tri thức và cơ hội hợp tác.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, mạng lưới đặt mục tiêu thu hút tối thiểu 1.000 nhân lực trẻ trình độ cao, tăng số lượng công bố khoa học quốc tế trung bình 5 - 8%/năm, số đơn sáng chế tăng 3 - 5%/năm. VietGENiUS phấn đấu đóng góp từ 8 - 10% vào tổng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao của cả nước.

Kết nối cộng đồng sinh viên tài năng công nghệ với thị trường lao động

Để hiện thực hóa mục tiêu, kế hoạch đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm như: thiết lập hệ thống tổ chức và cơ chế hoạt động đồng bộ; triển khai cơ chế cố vấn - thành viên (Mentor - Mentee) kết nối sinh viên với chuyên gia; xây dựng kho học liệu số liên thông với các thư viện trong và ngoài nước; tổ chức các hội thảo khoa học thường niên; phát hành bản tin VietGENiUS hàng quý.

Bên cạnh đó, VietGENiUS sẽ huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế thông qua các biên bản ghi nhớ hợp tác, học bổng, tài trợ nghiên cứu, cơ hội thực tập và việc làm.

Diễn đàn Doanh nghiệp - VietGENiUS và giải thưởng thường niên VietGENiUS Awards cũng sẽ được tổ chức nhằm kết nối cộng đồng sinh viên tài năng công nghệ với thị trường lao động, đồng thời tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc.

Dự kiến, lễ ra mắt 11 mạng lưới chuyên ngành và trao học bổng VietGENiUS sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9.1.1950 - 9.1.2026).