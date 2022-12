Cặp vợ chồng tái hôn 101 lần từng được vào sách 'Kỷ lục thế giới Guinness'

Đám cưới đắt tiền nhất thế giới được xác lập kỷ lục dĩ nhiên không xuất phát từ thường dân. Cuộc hôn nhân đình đám này là của Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, thái tử Tiểu vương quốc Abu Dhabi và cô dâu là công chúa Salama, tổ chức vào năm 1981.

Cha của thái tử đã đặt hàng một sân vận động, thiết kế cho hơn 20.000 khách tham dự. Tại đám cưới, 50 đoàn ca múa nhạc Ả Rập và châu Phi đã diễu hành trước các hoàng tử, tiểu vương, sheiks và đại sứ, những người đã bay đến trên 34 máy bay phản lực riêng. Tổng cộng, sự xa hoa đạt kỷ lục thế giới này có mức giá 100 triệu USD.

Warren Steed Jeffs, từng là chủ tịch của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ki Tô (FLDS), một giáo phái đa thê, do đó không có gì lạ khi ông đạt kỷ lục là nhiều vợ nhất. Ông có từ 50 đến 80 vợ khi bị bắt ở Nevada, nước Mỹ, vào tháng 8 năm 2006 vì hành vi sai trái tình dục. Số lượng vợ thực tế vẫn chưa được biết, vì Jeffs đã trải qua 15 tháng chạy trốn và nằm trong danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI trước khi bị bắt.

Một cặp vợ chồng tái hôn 101 lần

Có khi nào bạn tưởng tượng một cặp vợ chồng nào đó ly dị rồi tái hôn hàng trăm lần? Xin thưa, đó là Lauren Lubeck Blair và David E. Hough Blair, cả hai đều là người Mỹ. Họ kết hôn với nhau lần thứ 101 tại cửa hàng UPS, ở Nashville, Tennessee, nước Mỹ vào ngày 11.11.2011. Kể từ khi kết hôn lần đầu vào năm 1984 cho đến năm 2011 thì cặp vợ chồng kỳ lạ này đã kết hôn với nhau tổng cộng 101 lần, để giảm sự nhàm chán họ tổ chức các nghi lễ đám cưới ở các địa điểm riêng biệt.

Ngày 11.8.2019, bàn bánh quy đám cưới lớn nhất thế giới đã được Hiệp hội Lịch sử Khu vực Monongahela (Pennsylvania, nước Mỹ) thực hiện, gồm có 88.425 chiếc bánh quy. Hiệp hội này đã thiết lập danh hiệu kỷ lục bàn bánh cưới như một phần của lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Monongahela kéo dài nhiều ngày của họ.





Bàn bánh quy là một phần của tiệc chiêu đãi cho ba nghi lễ kết hôn và ba lần tái lập lời thề ước. Màn hình công phu lấp đầy 140 bàn và bao gồm ít nhất 1.308 “đĩa” bánh quy riêng biệt từ hàng trăm thợ làm bánh chuyên nghiệp và tại nhà.

Đám cưới dưới nước lớn nhất có 303 thợ lặn tham dự, chung vui với hai nhân vật chính là Ewa Staronska và Pawel Burkowski, cả hai đều là người Ba Lan. Sự kiện này do Orka Group Ltd tổ chức tại Căn cứ Lặn Koparki, Jaworzno (Ba Lan) vào ngày 27.8.2011. Lễ cưới kéo dài khoảng 18 phút, do Cha Pawel Wrobel, một linh mục địa phương và là người nhái chuyên nghiệp chủ trì. Cặp vợ chồng và linh mục giao tiếp với nhau dưới nước bằng cách sử dụng các văn bản chống nước và một hệ thống ngôn ngữ ký hiệu.

Lễ cưới tập thể lớn nhất trong nhà tù

Ngày 14.6.2000, nhà tù Carandiru, Sao Paulo ở Brazil diễn ra một sự kiện trọng đại, đó là lễ cưới tập thể kỷ lục của 120 tù nhân. Trích dẫn từ BBC: "Cô dâu mặc đồ trắng - chú rể mặc quần tù nhân". Đây là lễ cưới mang tính nhân văn mà nhiều người ủng hộ. Một chuyện lạ khác là người máy làm chủ hôn. Robot hình người tên là “I-Fairy” đã làm chủ hôn, tiến hành lễ cưới giữa Tomohiro Shibata và Satoko Inoue ở Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 16.5.2010.