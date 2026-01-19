Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cầu bắc qua sông Đăk Bla chờ đường dẫn

Hải Phong
Hải Phong
19/01/2026 08:24 GMT+7

Cây cầu bắc qua sông Đăk Bla (tỉnh Quảng Ngãi) dù đã đưa vào sử dụng từ năm 2022 nhưng đến nay, đường dẫn lên cầu vẫn còn dang dở.

MỎI MÒN CHỜ ĐƯỜNG DẪN

Cầu số 3 bắc qua sông Đăk Bla (Quảng Ngãi) có tổng mức đầu tư hơn 121 tỉ đồng thi công từ năm 2017 và đưa vào sử dụng năm 2022. Thế nhưng đến nay người dân vẫn chưa thể đi lại vì đường dẫn chưa hoàn thiện.

Cầu bắc qua sông Đăk Bla chờ đường dẫn- Ảnh 1.

Vướng mặt bằng, đường dẫn cầu số 3 vẫn chưa về đích

ẢNH: HẢI PHONG

Dự án đường dẫn vào cầu số 3 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị từng được kỳ vọng là công trình giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực trung tâm TP.Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Dự án được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2019, với tổng kinh phí hơn 87 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án gồm 2 tuyến đường dẫn dài khoảng 1,6 km kết nối cầu số 3 với trung tâm đô thị, đồng thời chỉnh trang cảnh quan hai bên bờ sông Đăk Bla nối xã Vinh Quang và P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum cũ, nay là xã Ngọc Bay và P.Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi). Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tuấn Dũng đảm nhận thi công.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tuyến đường dẫn cầu số 3 bắc qua sông Đăk Bla vẫn đang trong tình trạng dang dở, vật liệu xây dựng ngổn ngang dọc lối đi. Nhiều đoạn đường bị xới tung, đất đá lởm chởm, ổ gà, ổ voi chi chít. Ông N.V.T (ở xã Ngọc Bay) ngao ngán nói: "Cầu xây xong từ lâu rồi mà đường dẫn chưa có, mỗi lần mưa là bùn lầy, xe máy trượt ngã. Mùa nắng thì bà con tận dụng cầu làm sân phơi lúa, mùa mưa thì chẳng ai dám qua".

Cầu bắc qua sông Đăk Bla chờ đường dẫn- Ảnh 2.

Đường dẫn cầu số 3 lầy lội, người dân đi lại khó khăn

ẢNH: HẢI PHONG

Đường dẫn chỉ dài hơn 1,6 km, song tiến độ dự án liên tục "đứng bánh". Theo hợp đồng xây lắp ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2022, nhưng vì vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên dự án phải gia hạn đến cuối năm 2024, rồi tiếp tục trễ hẹn.

CÓ MẶT BẰNG ĐẾN ĐÂU, LÀM ĐẾN ĐÓ

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết đường dẫn bên phía xã Ngọc Bay đã thi công xong, nhưng phía P.Đăk Bla vẫn còn vướng mặt bằng của 3 hộ dân. "Trong số 3 hộ dân còn vướng mặt bằng ở P.Đăk Bla, có 2 hộ đã đồng ý, còn 1 hộ vẫn chưa đồng ý phương án đền bù", vị này cho biết thêm.

Cầu bắc qua sông Đăk Bla chờ đường dẫn- Ảnh 3.

Mưa xuống, “ổ gà” xuất hiện gây khó khăn cho người đi đường

ẢNH: HẢI PHONG

Tình trạng dự án ì ạch kéo dài không chỉ khiến người dân khổ sở vì di chuyển khó khăn mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư công. Cây cầu hơn trăm tỉ đồng hoàn thành từ lâu nhưng gần như bị "bỏ không", chỉ đến mùa khô mới có người qua lại. Chủ đầu tư cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND P.Đăk Bla hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 3 hộ còn lại; đồng thời đôn đốc đơn vị thi công "có mặt bằng đến đâu, làm đến đó", tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Sau nhiều năm triển khai, con đường ngắn chưa đến 2 km vẫn chưa thể thông xe, cây cầu trăm tỉ vẫn chưa thể kết nối đồng bộ vào mạng lưới giao thông, khai thác quỹ đất hai bên bờ sông để mở rộng không gian đô thị TP.Kon Tum cũ. Và người dân vẫn phải mỏi mòn chờ đợi để được đi lại trên cây cầu này.

Cửa khẩu quốc tế La Lay, điểm nối quan trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây của tỉnh Quảng Trị, đang đối mặt nhiều khó khăn khi tuyến đường lên cửa khẩu xuống cấp nghiêm trọng sau mưa bão, khiến lượng phương tiện, hàng hóa thông quan sụt giảm rõ rệt.

Xem thêm bình luận