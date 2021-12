Câu chuyện về vợ chồng doanh nhân bán vàng chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn

Vợ chồng anh Văn Lâu và chị Thanh Trúc quê H.Cái Bè - tỉnh Tiền Giang. Năm 2000, tình hình kinh tế tại quê nhà có nhiều khó khăn khiến cuộc sống của anh chị cũng bị ảnh hưởng. Chính vì thế anh chị quyết định lên TP.HCM lập nghiệp với nghề kinh doanh kim hoàn ở thời gian đầu còn nhiều khó khăn do ít vốn và chưa nhiều kinh nghiệm. Năm 2006, do nhu cầu thị trường tăng cao và đòi hỏi phải mở rộng hoạt động, anh chị quyết định thành lập Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Thanh Trúc trụ sở đặt tại 186 Dương Bá Trạc, phường 2, Quận 8, TP.HCM cùng 8 sạp kinh doanh trang sức A25-26-27-28-41-42-43-44 khu tầng hầm chợ An Đông (cũ) để tiện bán lẻ và trưng bày mẫu cũng như tìm kiếm khách hàng. Bằng uy tín và mẫu mã đẹp đã thu hút được nhiều khách hàng lớn nhờ vậy mà Công ty Thanh Trúc làm ăn ngày ngày càng phát triển tốt hơn.

Khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát nghiêm trọng, nhất là thời điểm TP.HCM bắt đầu vào thời giai đoạn giãn cách xã hội khiến nhiều công ty đóng cửa, các hoạt động kinh doanh ngừng hoạt động, cuộc sống người lao động gặp khó khăn. Đứng trước tình cảnh đó, anh Văn Lâu và chị Thanh Trúc đã quyết định cùng chính quyền TP.HCM tham gia cứu trợ kịp thời đến với những người gặp khó khăn cụ thể như: Phát hơn 15 tấn gạo và tặng 1 xe cứu thương cho Q.8, hỗ trợ tiền và 300 bình ô xy miễn phí cùng quà cho hộ nghèo tại TP.HCM. Chưa dừng lại ở đó, anh chị vừa qua đã hỗ trợ xây 9 cầu bê tông trị giá gần 4 tỉ đồng cho huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang và tặng nhiều phần quà có giá trị khác cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây.





Có thể nói, việc làm ý nghĩa này tuy không lớn so với các chương trình thiện nguyện khác nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim nhân hậu và giàu lòng nhân ái tự nguyện của đôi vợ chồng làm nghề bán vàng có trái tim vàng xứng đáng là tấm gương sáng cho nhiều người noi theo và đây được xem là bài học về lòng nhân ái mà anh chị muốn gửi đến không chỉ dành cho ba người con đang trưởng thành mà còn là gương sáng cho thế hệ mai sau.