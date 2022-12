Cậu học trò Asian School đạt IELTS 8.0 khi đang học lớp 9

Lần đầu quyết định tham gia thi IELTS, nam sinh 14 tuổi chỉ đặt mục tiêu ở mức điểm 6.5 để thử sức và làm quen với kỳ thi nhưng lại xuất sắc đạt được số điểm 8.0. Điều bất ngờ là Hùng Anh không theo học khóa luyện thi nào mà chọn tự ôn tập thông qua tham khảo kiến thức từ trường lớp và tận dụng nguồn tài nguyên dồi dào trên nền tảng internet.

Để luyện tập và hoàn thiện cả 4 kỹ năng trong bài thi, em tìm ôn các bộ đề được chia sẻ miễn phí, tự canh thời gian theo chuẩn một buổi thi thực tế. “Sau mỗi lần giải đề, em không vội bỏ qua mà sẽ xem lại bài làm một lần nữa để biết mình sai ở đâu, ghi lại tất cả các lỗi rồi tìm hiểu nguyên nhân và rút kinh nghiệm cho những lần sau”, Hùng Anh chia sẻ.

Trong học tập, cậu bạn áp dụng phương pháp dựa vào hiểu là chủ yếu, không cố học thuộc lòng hay ghi nhớ một cách rập khuôn. Em cũng lên kế hoạch tích lũy thêm nhiều kiến thức mới mỗi ngày bằng cách đặt ra những nguyên tắc kỷ luật cho riêng mình. Trong cuộc sống, hầu hết các hoạt động yêu thích của em đều diễn ra bằng tiếng Anh, từ xem thời sự, Youtube đến phim ảnh. Hùng Anh cho rằng những hoạt động này giúp em trau dồi vốn từ vựng, học cách giao tiếp của người nước ngoài và áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả.

Theo học trong môi trường quốc tế từ nhỏ, được đào tạo song song chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam và chương trình quốc tế theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, Hùng Anh sớm có được tiền đề vững chắc cả về kiến thức khoa học, kỹ năng mềm cùng kỹ năng Anh ngữ vững chắc. Đặc biệt, tại Asian School, đội ngũ giáo viên nước ngoài đến từ nhiều quốc gia với các nền văn hoá đa dạng khác nhau, giúp khả năng giao tiếp của em trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn.





Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa cũng luôn được nhà trường chú trọng, diễn ra xuyên suốt năm học, cho học sinh cơ hội giải phóng năng lượng sau giờ học, đồng thời thể hiện năng khiếu của bản thân và phát triển nhiều kỹ năng mới. Bản thân Hùng Anh cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, gần đây nhất, em đã giành huy chương Đồng ở bộ môn bóng đá tại Hội thao hệ thống 2022 dành cho học sinh tất cả các cơ sở của trường.

Cùng với những nỗ lực để cung cấp môi trường giáo dục chất lượng quốc tế theo xu hướng hội nhập, Trường Quốc tế Á Châu cũng không ngừng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ tốt nhất công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí. Tại ngôi trường này, không chỉ Vũ Hùng Anh mà tất cả học sinh đều có được môi trường lý tưởng để phát triển toàn diện, nuôi dưỡng mục tiêu trở thành những công dân toàn cầu, bản lĩnh và thành công trong tương lai.

Trường Quốc tế Á Châu(Asian School) là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, cung cấp điều kiện học tập, giảng dạy và chăm sóc như các trường phổ thông tại những nước phát triển với việc kết hợp song song chương trình của Bộ GD-ĐT và chương trình quốc tế theo chuẩn bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards - Hoa kỳ cung cấp cho học sinh nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc. Đối với bậc THPT học sinh có thêm lựa chọn theo học chương trình Advanced Placement (AP) của College Board - Hoa Kỳ.

