Cầu may ngày Tết với Jackpot 60 tỉ đồng của Vietlott

Jackpot "khủng" đang chờ người chơi trúng thưởng

Chỉ hơn 1 tháng sau khi có người chơi may mắn "ẵm" 167 tỉ đồng, Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 đã liên tục được cộng dồn lên ngưỡng 60 tỉ đồng. Mức tăng gấp đôi so với giá trị khởi điểm (30 tỉ đồng) vào đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang khiến nó trở thành Jackpot đáng mong chờ nhất, thu hút đông đảo người chơi mua vé cầu may.

Nhiều công ty cũng để ý đến điều này và mua vé số như món quà để khách hàng “hái lộc” cầu may dịp Tết Nguyên đán. Một cây lộc độc đáo với các phong bao lì xì màu đỏ có chứa các tờ vé số Vietlott bên trong sẽ là một cách hay để mang lại niềm vui bất ngờ cho khách hàng những ngày đầu năm.

Không chỉ mua vé Power 6/55 cầu may cho riêng mình, nhiều người còn sử dụng tính năng tặng vé của Vietlott SMS để lì xì cho người thân, bạn bè. Ngoài Power 6/55, các vé Mega 6/45 cũng được nhắm tới với Jackpot khởi điểm từ 12 tỉ đồng (hiện đã tăng thêm khoảng 3 tỉ đồng). Riêng Bingo18 là làn gió mới trong mùa Tết này, giúp người chơi lì xì cho nhau và biết kết quả ngay lập tức (trong không quá 10 phút).

Nói thêm về Jackpot 1 đang ngưỡng 60 tỉ đồng hiện tại của Power 6/55, đây không phải là giá trị cao nhất lịch sử nhưng cũng thuộc "top" cao trong năm qua. Trao cho mình và người khác một bộ số Power 6/55 đồng nghĩa tặng nhau một cơ hội chạm tay vào giải thưởng chục tỉ mơ ước, chưa kể cơ hội thứ hai với Jackpot 2 cũng cao không kém - giá trị hiện tại đã gần 4 tỉ đồng.





Jackpot - Mega 6/45 do vừa có người trúng thưởng, nên giá trị hiện tại chỉ mới được cộng dồn vài kỳ quay kể từ mức khởi điểm 12 tỉ đồng. Dù vậy, con số trên 12 tỉ đồng chắc hẳn đã là gia sản lớn với không ít người. Do đó, tất cả các Jackpot hiện nay của Vietlott đều xứng đáng để bất kỳ người nào thử vận may đầu năm.

Xổ số Power 6/55 mở thưởng cách ngày vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần; xổ số Mega 6/45 mở thưởng cách ngày vào thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hằng tuần. Trong khi đó, xổ số Keno mở thưởng liên tục 5 phút/lần từ 06g04 tới 21g54 hằng ngày, tức tổng cộng 191 kỳ quay/ngày cũng có thể trở thành món quà liền tay cho khách tới thăm nhà.

Để lì xì vé số Power 6/55 hay Mega 6/45 rất đơn giản, khách hàng có thể mua vé in tại các điểm bán hàng theo kỳ quay mong muốn. Trường hợp muốn thể hiện "chất 4.0" của một công dân số đúng nghĩa, khách hàng có thể tặng vé cho người khác thông qua số điện thoại của họ với kênh Vietlott SMS.