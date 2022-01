CEO Phan Thị Khánh Ngọc - Từ bỏ tất cả để đi… bán rau!

Lạ là trong bất kỳ lĩnh vực nào, người phụ nữ xinh đẹp này vẫn luôn trở thành “best seller” và nổi bật ở lĩnh vực đấy. Lần này, khi biết chị chính là chủ của thương hiệu Bột rau sạch Goganic tôi càng bất ngờ hơn. Một sản phẩm ra đời ngay giữa tâm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhất, chị lại có thể đi nhanh với tốc độ như vậy. Sản phẩm vừa có mặt trên thị trường đã nhanh chóng làm hài lòng người tiêu dùng. Trong vòng 6 tháng, Bột rau sạch Goganic đã có mặt gần 10 nước trên thế giới, nhất là tại Úc, Mỹ… là những thị trường rất khó tính nhưng được ưa chuộng, đón nhận rất nồng nhiệt. Nhiều bà con Việt kiều tán thưởng và ủng hộ. Cảm giác như không có gì có thể làm khó được chị ấy. Có dịp trao đổi với chị vào những ngày cuối năm Tân Sửu, chia sẻ bí quyết thành công, chị cho biết mình là người rất tập trung khi làm việc. Khi đặt mục tiêu cho công việc gì chị dành sự tập trung tuyệt đối 200-500% vào đúng một công việc mình triển khai. Cho đến khi mọi thứ ổn và chạy tự động thì mới “dám thở”.

Là người kinh doanh có nhiều kinh nghiệm lâu năm, điều hành một doanh nghiệp với chị khá đơn giản, nhưng để làm tốt và nhanh chị phải học ngày, học đêm và luôn cập nhật xu hướng mới nhất. Nhắc về Bột rau sạch Goganic, chị say sưa đầy tự hào: “Đây là sản phẩm hiếm hoi của Việt Nam mua được bảo hiểm cho người sử dụng”. Thêm một thứ ấn tượng với sản phẩm này đó là túi đựng Bột rau sạch Goganic cũng được kiểm định và đạt tiêu chuẩn BRC của Hội đồng Anh. Đây là yếu tố “ít ai để ý” nhưng cực kỳ quan trọng. Bởi theo chị, túi là vật tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, nguyên liệu có xịn đến đâu mà túi đựng chứa độc tố thì vô nghĩa. Nên chị không ngần ngại đầu tư mọi thứ hoàn hảo từ trong ra ngoài. Theo chị, Bột rau sạch Goganic được đón nhận bởi các yếu tố sau:

Thứ 1: Dành cho người bận rộn không có thời gian ăn đủ rau. Sản phẩm làm thành từng gói nhỏ, đủ loại rau để có thể mang đi mọi lúc, mọi nơi, vô cùng lành tính, dùng được cho hầu hết lứa tuổi vì thông thường chúng ta ăn rau được nấu chín nên đã bị mất gần hết vitamin rồi.

Thứ 2: Tình trạng rau tắm thuốc trừ sâu đang là vấn nạn nhức nhối của xã hội. Vì vậy, để khách hàng yên tâm hơn, chị đã cho kiểm định kỹ lưỡng nhiều chỉ tiêu trước mỗi đợt sản xuất đảm bảo khách hàng luôn được an toàn khi sử dụng. Sản phẩm đủ tiêu chuẩn được cấp bảo hiểm. Chị luôn đứng trước những trăn trở của chính mình để giải quyết triệt để những vấn đề của thị trường.





Thứ 3: Vấn nạn thực phẩm bơm hóa chất, không khí ô nhiễm dẫn đến ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm ngày càng nhiều. Bột rau sạch Goganic có tác dụng hỗ trợgiúp đường ruột luôn sạch, đồng thời bổ sung vitamin khoáng chất tự nhiên và cấp tốc cho cơ thể, làm giảm thiểu bệnh tật có thể phát sinh trong tương lai. Theo chị, trên thị trường vẫn có nhiều bột rau củ và chất lượng và công nghệ hoàn toàn khác nhau quyết định giá thành cũng như hiệu quả thực tế mang lại. Nhưng dù công nghệ gì đi nữa, làm về sản phẩm sức khỏe, cái tâm của người đứng đầu quyết định tất cả. Do đó, chị cho biết sứ mệnh của Goganic phải làm được trong vòng 2 năm tới đó là: Goganic phải trở thành “món rau” siêu tiện lợi, siêu an toàn quen thuộc mà bất kỳ ai cũng phải “thủ sẵn trong cặp”. Ngoài ra, nó còn là món hỗ trợ giảm béo siêu hiệu quả mà lại an toàn cực kỳ. Bột rau sạch Goganic đã giúp rất nhiều khách hàng thực hiện ước mơ “người mẫu” rồi (PV-cười).

Kết thúc buổi nói chuyện, chị cho biết kế hoạch năm 2022 công ty sẽ mở rộng quy mô, đón chào thêm các đại lý mới, giải quyết công việc, tạo thêm thu nhập cho các anh chị em bị giảm việc, mất việc do Covid-19 bằng cách KDOL (kinh doanh online) sản phẩm này. Nếu ai chưa biết bán hàng, công ty sẽ thuê chuyên gia đào tạo cùng với chị, hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho đến khi mọi người thuần thục mới thôi. Bởi KDOL cũng là kỹ năng bắt buộc phải có lúc này, nó là nghề ít bị ảnh hưởng nhất ở thời điểm hiện tại và tương lai.