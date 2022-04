Cha mẹ cần lưu ý gì về chế độ dinh dưỡng cho trẻ hậu Covid-19?

Ngày 21.4, đoàn kiểm tra của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Đại Ngọc Giang - Phó trưởng Ban An toàn làm trưởng đoàn, đã tới làm việc và kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.