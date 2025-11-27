Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

CHAGEE ra mắt cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên tại Việt Nam

Mai Phương
Mai Phương
27/11/2025 16:52 GMT+7

Thương hiệu trà sữa quốc tế CHAGEE ngày 27.11 chính thức ra mắt cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên tại TP.HCM, Việt Nam.

Cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu tại Việt Nam là sự tiếp nối mô hình mà CHAGEE đã triển khai thành công tại Trung Quốc và Singapore gần đây. Tại Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM đóng góp quan trọng như đối tác chiến lược của CHAGEE trong dự án. Cửa hàng được vận hành hoàn toàn bởi đội ngũ nhân viên pha chế (barista) là người điếcngười khiếm thính. Qua thông điệp "In Good Hands, With Good Tea - Trao gửi chân thành, Trọn vẹn Hảo trà", CHAGEE nhấn mạnh vai trò của đôi tay - biểu tượng của ngôn ngữ ký hiệu và cũng là khởi nguồn của những ly trà thơm ngon. Trong hành trình này, CHAGEE không đơn thuần tạo ra cơ hội công việc bình đẳng cho cộng đồng người điếc và người khiếm thính mà còn mở ra không gian tương tác ấm áp để khách hàng tiếp xúc với ngôn ngữ ký hiệu, từ đó tạo nên những gắn kết chân thành vượt qua giới hạn của âm thanh.

CHAGEE ra mắt cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 1.

Cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên tại Việt Nam được CHAGEE khai trương sáng 27.11

ẢNH: CTV

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM đang phối hợp chặt chẽ với CHAGEE để tư vấn, trao đổi công tác tuyển dụng và đào tạo các barista người điếc và người khiếm thính, đảm bảo họ được trang bị các kỹ năng F&B một cách bài bản, từ kỹ thuật ủ trà nguyên lá, pha chế thành phẩm chuẩn vị đến kiểm soát chất lượng nguyên liệu. Đội ngũ này sẽ vận hành cửa hàng hoàn toàn dưới sự trợ giúp của một cửa hàng trưởng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu nhằm đảm bảo sự liền mạch trong quản lý và giao tiếp. Chính nhờ quy trình chuẩn bị kỹ lưỡng và hỗ trợ toàn diện này, những ứng viên được tuyển chọn có thể tự tin thể hiện như các barista chuyên nghiệp, tạo ra những ly trà đạt chuẩn mực cao. 

Cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu của CHAGEE được kiến tạo như một chốn bình yên, nơi ánh mắt và cử chỉ trở thành cầu nối đầy cảm hứng cũng như mang đến cho những người người điếc và người khiếm thính mang môi trường làm việc lý tưởng nhất. Chẳng hạn, một số khu vực trong quầy pha chế sản phẩm được lắp gương để nhân viên dễ dàng quan sát khách hàng tại quầy phục vụ; thiết kế chu đáo nhằm giảm nhiễu âm tối đa...

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM - chia sẻ: "Hợp tác với CHAGEE không chỉ dừng ở việc mang đến cơ hội việc làm chuyên nghiệp cho người điếc và người khiếm thính. Đây là sự trao quyền, công nhận, tạo cho họ một sân khấu để thể hiện khả năng cũng như sự tự tin vào vai trò của mình. Chúng tôi tin rằng thông qua sự đồng hành từ các doanh nghiệp như CHAGEE, chúng ta đang lan tỏa nhận thức tích cực đến cộng đồng, khuyến khích xã hội nhìn nhận người điếc và người khiếm thính là những cá nhân có năng lực, đam mê và khát vọng cống hiến như bất kỳ ai khác.

Chagee Cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu người điếc Người khiếm thính
