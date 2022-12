Chàng trai xác sống và những kỳ nhân ‘xăm mình’ lừng danh thế giới

Đó là kỳ nhân xăm mình Julia Gnuse, biệt danh "người nữ minh họa", sinh ngày 18.1.1955 tại thành phố Flint, Michigan. Lý do khiến cô quyết định xăm kín toàn bộ cơ thể là điều rất dũng cảm và đầy cảm hứng. Cô có một cuộc sống bình thường, đến ở tuổi 30 thì cô được chẩn đoán là mắc bệnh porphyria, một bệnh ngoài da khiến cơ thể cô bị nổi mụn nước mỗi khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tình trạng này gây ra nhiều vết sẹo ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Thế là cô quyết định xăm mình theo lời giới thiệu của một người bạn.

Julia Gnuse xăm mình lần đầu vào năm 1991 rồi dần dần xăm kín 95% cơ thể với 400 hình minh họa các loại khác nhau, chẳng hạn như các nhân vật trong phim Disney, các hình vẽ khác nhau và chân dung ca sĩ… Cô đã xoay sở để biến sự bất hạnh của mình thành một tấm gương về sức mạnh và điều này giúp cô tự tin hơn. Julia ôm ấp và yêu tất cả những hình ảnh của cơ thể mình và chúng khiến cô ấy hạnh phúc.

Thế rồi Julia Gnuse nhận được giấy chứng nhận Kỷ lục Guinness là người nữ có nhiều hình xăm nhất trên thế giới. Cô xuất hiện trên chương trình truyền hình Ripley's Believe it or Not!, và đóng một vai nhỏ trong video âm nhạc của Aerosmith, đó là bài hát "Pink".

Những hình xăm đã thực sự thay đổi cuộc sống của cô. Tuy nhiên đến cuối đời thì cô quyết định điều trị bằng laser để xóa hết các hình xăm. Thật không may, “người nữ minh họa” này đã qua đời ở tuổi 61, điều mà người ta nhớ đến Julia Gnuse là câu chuyện đáng kinh ngạc về sự cải thiện bản thân của cô.

Chàng trai xác sống giữ kỷ lục Guinness thế giới

Một nhân vật kỳ lạ khác là “Chàng trai xác sống”: Rick Genest, tên thật là Rick Stephan Genest, sinh ngày 7.8.1985, một nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu thời trang và nhạc sĩ người Canada. Anh đã giữ kỷ lục Guinness thế giới về hình xăm toàn thân.

Ở tuổi vị thành niên, Rick mắc bệnh u não, căn bệnh được chẩn đoán là rất tồi tệ, có thể khiến anh bị biến dạng hoặc tử vong. Thật kỳ diệu, ca phẫu thuật cắt bỏ căn bệnh ung thư của anh đã thành công. Sau đó Rick cảm thấy rằng cuộc sống quá ngắn ngủi, anh muốn xăm lên mình tất cả những gì mà anh hằng mơ ước.

Năm 16 tuổi, Rick xăm hình đầu tiên. Năm 21 tuổi, anh tiếp tục xăm cho đến khi kín 90% cơ thể, để rồi đạt Kỷ lục Guiness vì có 139 bộ xương người và 176 con côn trùng được xăm trên da, từ đó người đời đặt cho anh biệt danh là “cậu bé thây ma” hay “chàng trai xác sống”.





Rick Genest lần đầu tiên được công chúng là vào ngày 13.11.2006, trong một bài đăng trên ModBlog của tạp chí Body Modification Ezine, tiếp theo là cuộc phỏng vấn đầu tiên vào tháng 3.2008, thời điểm mà các hình xăm của anh đã hoàn thành phần lớn. Trong cuộc phỏng vấn này, Genest giải thích rằng anh thích biệt danh "Zombie" (xác sống) hơn là "Skullboy" (chàng trai xương sọ) mà tạp chí này đã đặt cho anh.

Thế rồi Rick Genest càng ngày càng nổi tiếng thông qua báo đài. Đáng chú ý là bài đăng vào tháng 6.2008 trên tạp chí Bizarre và một vai do anh thủ diễn trong bộ phim truyền hình Carny (2009). Năm 2010, Rick tham gia vào chương trình Alive on the Inside, tại Carnivàle Lune Bleue cũng khá ấn tượng.

Năm 2011, Rick Genest với vẻ ngoài đầy những hình minh họa giải phẫu, mô phỏng một bộ xương với nhiều nội tạng lộ ra ngoài, anh trở thành một “xác sống” nổi tiếng, có 1.526.292 người theo dõi. Vì lý do này, anh trở thành người mẫu. Vào ngày 19.1.2011, Genest được giới thiệu trong bộ sưu tập Thu/Đông nam mới của Thierry Mugler, sau đó lại xuất hiện cùng với nữ ca sĩ lừng danh Lady Gaga trong buổi trình diễn thời trang cho dòng sản phẩm Thu/Đông 2011 dành cho nữ, rồi hợp tác cùng nữ ca sĩ này trong video clip Born this way của Lady Gaga.

Vào tháng 9 năm 2012, Rick trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hiệu thời trang âm nhạc Jay-Z Roc-A-Wear để tái khởi động ở châu Âu. Tháng 5.2014, những hình ảnh của Genest, do Colin Singer chụp, đã được trưng bày tại cuộc triển lãm “Tattoists, Tattooed" tại Paris.

Tháng 6.2017, 'gã xăm mình' Rick Genest phát hành một video có tiêu đề "Bình thường là ảo ảnh", kể lại những trải nghiệm của anh với một khối u não, cùng những thứ khác. Năm 2019, nghệ sĩ người Anh Marc Quinn đã trình làng tác phẩm điêu khắc Genest cao 3,5 m, đặt tên là "Gene tự nhận thức". Tác phẩm này đặt cố định tại Bảo tàng Khoa học, London, Vương quốc Anh. Thật không may, Rick Genest đã qua đời vào ngày 1.8.2018, khi mới 32 tuổi.