An toàn tính mạng là trên hết

Chỉ đạo của Thủ tướng: An toàn tính mạng phải là trên hết!

Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 của các địa phương chạy đua nước rút với thời gian để kịp thu xếp an toàn cho người dân.

Quân đội đã vào cuộc từ rất sớm để hỗ trợ người dân. Chính quyền địa phương các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã chủ động di tản hàng trăm ngàn hộ dân sống ở những khu vực xung yếu đến nơi an toàn hơn.

Điều đáng lo lắng là tâm lý sợ mất tài sản nên vẫn cố bám trụ để canh giữ lồng bè nuôi tôm cá, ở lại trên thuyền mà không chấp hành lệnh di tản khẩn cấp.

Những mất mát tính mạng con người rất đau xót trong những đợt đối mặt với thiên tai, bão lũ trước đây là cơ sở quan trọng để người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và rất cụ thể: “Kinh nghiệm nhiều năm là đưa người dân vào bờ là an toàn. Nếu vì con tôm hùm, lồng cá mà chủ giữ dân ở lại, trách nhiệm đó thuộc về hình sự, phải xử lý nghiêm. Đặc biệt lưu ý các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên nuôi lồng bè rất lớn”.

Một mệnh lệnh quản lý khác đã được chính quyền địa phương ban hành cấm người dân trong vùng tâm bão ra đường trong khung thời gian từ 20 giờ đêm hôm qua đến khi có thông báo an toàn. Mệnh lệnh ấy cần được chấp hành nghiêm túc như đối với một lệnh giới nghiêm để đảm bảo hạn chế tối đa những trường hợp người dân chủ quan dẫn đến mất mạng vì bão lũ. Cũng không loại trừ khả năng phải áp đặt cưỡng chế đối với những trường hợp không tuân thủ mệnh lệnh này. Tất cả chỉ vì mục tiêu quan trọng nhất trong an toàn chống bão: là đảm bảo an toàn tính mạng con người.