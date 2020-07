Bài học cán bộ

Nhưng nhìn lại 4 năm, kể từ đầu nhiệm kỳ ĐH XII, đã có hơn 90 cán bộ cấp cao bị xử lý, trong đó có nhiều T.Ư ủy viên, nguyên T.Ư ủy viên và cả ủy viên Bộ Chính trị, câu hỏi lớn hơn được đặt ra là: Bài học nào cho việc lựa chọn nhân sự của Đảng? Công tác cán bộ, công tác kiểm tra Đảng đã được thực hiện như thế nào trong những nhiệm kỳ trước, để đến giờ chúng ta phải gánh và xử lý hậu quả?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cán bộ là then chốt của mọi then chốt, rằng "muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém". Việc hàng loạt cán bộ, đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, vào vòng lao lý trong thời gian qua, cho thấy nguyên nhân thuộc về cá nhân cán bộ, đảng viên, đó là sự suy thoái về đạo đức, lối sống (thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực) đã lan rộng hơn. Nhưng sâu xa hơn phải thẳng thắn thừa nhận, những sai phạm đó không phải ngày một ngày hai mới bộc phát, mà đều đã tích tụ thời gian dài trong quá khứ. Việc kiểm tra, giám sát của công tác tổ chức Đảng, công tác kiểm tra Đảng dường như đã bị buông lỏng, theo một cách nào đó.