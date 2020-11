Bài học trách nhiệm từ cơ sở

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác phòng chống tội phạm, kéo giảm nhiều loại tội phạm nguy hiểm; tuy nhiên “chợ lẻ” ma túy được đề cập trong loạt bài điều tra Ngang nhiên “chợ lẻ” ma túy vùng ven Sài Gòn của Thanh Niên như một trong những “vết đen” trong bản thành tích không đáng có, nếu đơn vị cơ sở làm hết trách nhiệm.

Khiếp đảm chợ ma túy vùng ven Sài Gòn - Kỳ 1: Đắt như tôm tươi

Người dân ở khu vực có “chợ lẻ” ma túy (trên QL22, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) khẳng định “chợ” ma túy đã tồn tại nhiều năm nay. Trước thì mua bán, tiêm chích ma túy rải rác nhưng giờ thì tập trung mua bán ngoài đường phố như cái chợ. Từ đó phát sinh nạn trộm, cướp gây mất an ninh, trật tự xã hội. Họ đã “cạn” niềm tin về cách xử lý, cách chuyển hóa địa bàn của cơ quan chức năng, và phải chấp nhận sống chung với “lũ”.

Thậm chí người dân bất an đến mức phải thủ sẵn cây sắt trong nhà để “lỡ nhóm nghiện đột nhập thì sử dụng phòng thân”. “Phải thật dữ dằn thì mới sinh sống, tồn tại được ở mảnh đất này!”, một người dân thốt lên như vậy khi trò chuyện với PV Thanh Niên

Từ những lời kêu trời của người dân, thử hỏi chính quyền, đặc biệt là lực lượng công an địa phương đã ở đâu? Đúng là để đối phó với các đường dây mua bán ma túy là việc hết sức khó khăn. Nhưng cứ để tình trạng này diễn ra từ ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ, thì chắc chắn lực lượng phòng chống tội phạm ma túy đã không làm tròn trách nhiệm của mình với người dân.

Một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM khi tiếp nhận chứng cứ từ PV Thanh Niên, đã nhìn nhận những người nghiện có thể bất chấp thủ đoạn nhằm kiếm tiền phê ma túy.

Để xây dựng vững chắc nền móng trong việc phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng địa phương phải là đơn vị nòng cốt, tiên phong. Khó thì đề nghị cấp trên hỗ trợ, chứ không thể có chuyện “khó quá thì bỏ qua”. Mới đây, nổi cộm là việc PC04 huy động lực lượng triệt phá sòng bạc trên đường Võ Văn Kiệt (Q.6, TP.HCM). Ai cũng biết, việc này giống như nhiệm vụ trái “sở trường” của lực lượng công an. Điều đó cũng cho thấy những đơn vị cơ sở được phân công phụ trách, quản lý địa bàn đã có sự lơ là, thiếu trách nhiệm, thậm chí không loại trừ khả năng “dính” tiêu cực...

Vì vậy, để đảm bảo khách quan, nên chăng rất cần sự luân chuyển chéo chỉ huy, chiến sĩ giữa các đội nghiệp vụ với công an phường xã, thậm chí lãnh đạo cấp phòng với công an quận huyện... trong ngành công an. Để các lực lượng được phân công không nghĩ địa bàn, lĩnh vực mình quản lý là “bất khả xâm phạm”.

Khiếp đảm chợ ma túy vùng ven Sài Gòn - Kỳ 2: "Thiên đường" nhức nhối

Vì một cuộc sống bình yên, an toàn cho người dân, vì sự minh bạch khách quan trong chính nội bộ lực lượng công an (và kể cả các lực lượng khác), rất cần sự phối hợp nhịp nhàng, đơn vị cơ sở làm hết trách nhiệm của mình, đặc biệt không chùn bước trước tội phạm... để công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.