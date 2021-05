Covid có biết tránh ai đâu!

Đang vừa phải điều trị bệnh, vừa lo ôn thi lớp 12 để “khỏi quên kiến thức” nhưng các cậu bé không hề lo lắng cho tình trạng bản thân mình mà “em chỉ buồn, lo cho bố mẹ em ở nhà bị người ta nói này kia, dân làng đồn thổi ghê lắm, người ta trách em sao mang dịch về cho cả làng”.

Nỗi sợ hãi và lo lắng về vi rút là có thật. Nhưng thực tế thì vi rút không biết tránh người này, va người kia, mà bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh, vì bất kỳ một tiếp xúc không an toàn nào đó. Nếu chúng ta mang những người nhiễm bệnh ra để bàn luận như cách mà dân làng làm trong câu chuyện của 2 cậu bé kể trên, hẳn nhiên không giúp đẩy lùi dịch bệnh mà chỉ làm cho tình hình dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn. Tại sao vậy? Tại vì, thái độ kỳ thị của cộng đồng sẽ khiến cho một người có nguy cơ ngại chủ động tìm kiếm sự chăm sóc y tế hoặc làm xét nghiệm; tránh tuân thủ các biện pháp can thiệp (tự cách ly chẳng hạn). Điều này sẽ dẫn tới việc bỏ sót người mắc bệnh, gia tăng số người tiếp xúc không an toàn, khiến việc xử lý dịch bùng phát càng trở nên khó khăn hơn. Vi rút SARS-CoV-2 nguy hiểm, nhưng việc kỳ thị với người nhiễm vi rút cũng nguy hiểm không kém.