Dụng sức dân

Điều này cho thấy việc bảo vệ đường biên giới trên bộ dài hơn 4.600 km và đường bờ biển dài 3.260 km để ngăn chặn nhập cảnh trái phép , bảo vệ an toàn phòng dịch Covid-19 không phải chuyện đơn giản. Lực lượng biên phòng kiểm soát chặt các cửa khẩu, tăng cường tuần tra biên giới nhưng việc rải quân để kiểm soát liên tục và đảm bảo một trăm phần trăm không có trường hợp thâm nhập biên giới là một nhiệm vụ đầy thử thách.

Thế trận an ninh nhân dân là một chiến lược quan trọng để huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho đất nước. Rõ ràng, trong cuộc chiến chống dịch Covid -19, khi mà yêu cầu về sự tuân thủ của công dân được đặt lên thành yếu tố hàng đầu để phòng dịch thì cũng là lúc mà chúng ta nhìn thấy vai trò của tai mắt nhân dân.