Đúng và thực chất

Có 2 vướng mắc thuộc thẩm quyền TP.HCM là “Ban hành văn bản hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở trên địa bàn thành phố”; “quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ khu đất do nhà nước trực tiếp quản lý để tách thành dự án độc lập” và 1 vướng mắc thuộc thẩm quyền của trung ương. Theo đó, HoRea đề nghị UBND TP trình Chính phủ xem xét sớm sửa đổi quy định tại Nghị định 30, sớm tháo gỡ “ách tắc” về việc nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại đã có quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp, hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, nhưng không được công nhận là chủ đầu tư". Đáng nói là những kiến nghị của HoRea đã được đưa ra rất nhiều lần và từ khá lâu trước đó kèm theo các phân tích, hệ quả, hệ lụy... thế nhưng đến lần tái dịch thứ 4, đơn vị này vẫn phải "bổn cũ soạn lại" không mệt mỏi. Vậy phải chăng có sự lệch pha về vướng mắc thủ tục hành chính giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp?

Tương tự, trong khi Bộ NN-PTNT khẳng định đã nỗ lực cắt giảm thủ tục kinh doanh để tạo thông thoáng cho doanh nghiệp thì các hiệp hội, đơn vị lại bức xúc cho rằng Bộ đẻ... thêm thủ tục rồi cắt giảm để báo cáo thành tích. Đơn cử tháng 5 vừa rồi, Hiệp hội Sản xuất và kinh doanh thuốc thú y Việt Nam gửi công văn đến Cục Chăn nuôi, kiến nghị dừng yêu cầu thực hiện hợp quy đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi có hiệu lực vào 1.7 tới. Theo đơn vị này, thế giới không có hợp quy thức ăn chăn nuôi, còn công bố hợp quy an toàn thực phẩm, hiện Bộ Y tế cũng đã bãi bỏ. Chưa kể trước khi ra thị trường, sản phẩm thức ăn chăn nuôi đã được kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm được chỉ định của Bộ NN-PTNT; nhà máy sản xuất thì phải đủ điều kiện do Cục Chăn nuôi cấp và đánh giá giám sát định kỳ. Riêng sản phẩm nhập khẩu, phải có GMP, HACCP, FAMI-QS hoặc ISO. Khi nhập về phải kiểm tra chất lượng thông quan. Do đó, yêu cầu hợp quy chỉ có tác dụng... gây lãng phí và đội giá thành sản phẩm mà thôi.